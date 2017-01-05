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Ролан Гусев: ЦСКА не расстается с игроками, которые реально могли бы помочь

ЦСКА не стал бы расставаться с нападающим Карлосом Страндбергом, если бы четко не осознавал, что этот футболист на данный момент не в состоянии помочь команде, заявил экс-игрок "красно-синих" Ролан Гусев.

"Думаю, что ЦСКА с игроками, которые реально могли бы помочь, не расстается. Они понимали, что Страндберг на данный момент не в состоянии помочь, для тех задач, которые ставит перед собой ЦСКА, он пока еще не готов.

ЦСКА, как я думаю, сейчас приобретет нападающего. Входить в решающую часть сезона с одним (Федором) Чаловым, это, конечно… Понятно, что парень перспективный, но нужен еще кто-то. Что касается Траоре, то сезон на сезон не приходится, он еще может разыграться, начать забивать. Мне кажется, что времени маловато прошло, хотя с другой стороны, футболисту высокого класса особо времени не нужно", - цитирует Гусева "Р-Спорт".
Теги: Гусев ЦСКА
Вчера, 23:47
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Игнашевич: Не расстанусь с цскою , буду вечно молодым !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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