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Александр Григорян: сегодня в руководстве "Анжи" люди, которые думают одинаково

Новый главный тренер "Анжи" Александр Григорян заявил, что намерен полностью сконцентрироваться на работе с клубом.

"Команда единомышленников? Пока только в руководстве. Именно поэтому меня и пригласили. Сегодня в руководстве "Анжи" люди, которые думают одинаково. Мы знаем друг друга давно. Поверьте, когда такое единение в руководстве, команда быстро обрастет именно теми футболистами, которые пойдут с нами в одной обойме и будут выполнять необходимые задачи.

Пополнение? Я и так вам достаточно рассказал. Повторюсь: я дорожу шансом, который мне представился. Мне важно сосредоточиться и сконцентрироваться на работе и результате", - цитирует Григоряна "Спорт-Экспресс".
Теги: Григорян Анжи
Вчера, 23:51
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№1 Написал: Савелий Россия (Вчера, 23:59) #
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Слова,слова,слова....., а "необходимые задачи"...- понятное словосочетание на фоне распродажи лидеров,.. Не в коем случае не осуждаю... - ситуация в стране, тем более Мудко мутит...
Регистрация: 28.12.2015
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