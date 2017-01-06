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Два игрока из молодёжки "Уфы" отправятся на сбор с главной командой

Воспитанники уфимского футбола, игроки "Уфы-молодежной" вратарь Глеб Ефимов и защитник Игорь Дивеев будут привлечены к работе на первом учебно-тренировочном сборе "Уфа" в 2017 году, сообщает официальный сайт команды.

Напомним, 9 января футболисты "Уфы" выйдут из отпуска и соберутся в Москве для прохождения медобследования. Первый УТС подопечных Сергея Семака начнется 11 января на Кипре и продлится вплоть до 22 января.
Теги: Уфа
Сегодня, 16:12
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