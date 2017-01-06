Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

В УЕФА получили документы по апелляции Романа Еременко

УЕФА получил документы по апелляции финского полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко.

"Футболист подал апелляцию на решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА. Дата слушания пока не определена. Скорее всего, она станет известна на следующей неделе", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.
Теги: Еременко ЦСКА
Сегодня, 16:30
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.