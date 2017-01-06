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В УЕФА получили документы по апелляции Романа Еременко
УЕФА получил документы по апелляции финского полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко.
"Футболист подал апелляцию на решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА. Дата слушания пока не определена. Скорее всего, она станет известна на следующей неделе", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.
"Футболист подал апелляцию на решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА. Дата слушания пока не определена. Скорее всего, она станет известна на следующей неделе", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.
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