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"Локомотив" на первом сборе сыграет с "Базелем", "Вердером" (U-23) и болгарским ЦСКА

9 января футболисты "Локомотива" выйдут из отпуска - на этот день запланировано медобследование, передаёт официальный сайт команды. Первый сбор основного состава пройдет с 10 по 23 января в Эстепоне (Испания).

Также утверждено расписание контрольных матчей:

16 января - "Вердер" Германия (U-23)
19 января - "Базель" Швейцария
22 января - ЦСКА Болгария

О времени начала матчей и месте проведения будет сообщено дополнительно.
Теги: Локомотив Базель Вердер
Сегодня, 17:25
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