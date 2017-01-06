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"Локомотив" на первом сборе сыграет с "Базелем", "Вердером" (U-23) и болгарским ЦСКА
9 января футболисты "Локомотива" выйдут из отпуска - на этот день запланировано медобследование, передаёт официальный сайт команды. Первый сбор основного состава пройдет с 10 по 23 января в Эстепоне (Испания).
Также утверждено расписание контрольных матчей:
16 января - "Вердер" Германия (U-23)
19 января - "Базель" Швейцария
22 января - ЦСКА Болгария
О времени начала матчей и месте проведения будет сообщено дополнительно.
Также утверждено расписание контрольных матчей:
16 января - "Вердер" Германия (U-23)
19 января - "Базель" Швейцария
22 января - ЦСКА Болгария
О времени начала матчей и месте проведения будет сообщено дополнительно.
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