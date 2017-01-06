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Николай Писарев покинул РФС

Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что Николай Писарев принял окончательное решение покинуть Российский футбольный союз.

"Думаю, Николай принял окончательное решение попробовать себя в клубе. С новым тренером "молодежки" и главой спортивного департамента определимся до конца января", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Писарев Мутко
Сегодня, 17:46
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(2)
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ЦОДД
Я тебя умаляю, ты действительно считаешь его тренером уровня ФНЛ или высшей лиги? С пацанами пусть и дальше работает.

а нахрена уходить с поста тренера молодежки ради втордива??? естественно его амбиции выше - а с работодателями мутко договорится
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 18:00) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Saveger
в каком еще клубе? уже все места в премьере заняты, у лидеров ФНЛ тоже вроде всё стабильно..
ну если только в Арсенале Кирьякова уберут быстренько


Я тебя умаляю, ты действительно считаешь его тренером уровня ФНЛ или высшей лиги? С пацанами пусть и дальше работает.
Регистрация: 21.01.2016
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:49) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
в каком еще клубе? уже все места в премьере заняты, у лидеров ФНЛ тоже вроде всё стабильно..
ну если только в Арсенале Кирьякова уберут быстренько
Регистрация: 16.03.2010
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