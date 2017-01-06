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Защитник "Сокола" получил приглашение на сбор пермского "Амкара"
Защитник саратовского "Сокола" Игорь Климов получил приглашение на сбор пермского "Амкара", информирует Sportbox.
В текущем первенстве ФНЛ 26-летний игрок провел 20 матчей, забив один мяч. Ранее Климов защищал цвета "Сибири" и "Газовика".
При этом в самом "Соколе" финансовая ситуация остается тяжелой. Скорее всего команда соберется после отпуска только 26 января — у клуба нет средств, чтобы снимать жилье иногородним игрокам. Место проведения первого сбора тоже пока окончательно не определено.
В текущем первенстве ФНЛ 26-летний игрок провел 20 матчей, забив один мяч. Ранее Климов защищал цвета "Сибири" и "Газовика".
При этом в самом "Соколе" финансовая ситуация остается тяжелой. Скорее всего команда соберется после отпуска только 26 января — у клуба нет средств, чтобы снимать жилье иногородним игрокам. Место проведения первого сбора тоже пока окончательно не определено.
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