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"Матч ТВ": Самедов не будет участвовать в выкупе своего трансфера у "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов вернулся из отпуска и получил официальное письмо о переводе в дубль. Футболист готовится приступить к тренировкам в черкизовском манеже 9-го января, сообщает "Матч ТВ".

Переговоры между "Спартаком" и "Локомотивом" о переходе Самедова возобновятся после окончания праздников. Владелец "Спартака" Леонид Федун предлагал за футболиста 2 миллиона евро. Президент "Локомотива" Илья Геркус в прессе заявлял, что продаст Самедова не дешевле чем за 5 миллионов, которые указаны в качестве отступных по контракту. Стороны готовятся ко втором раунду переговоров.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" собирается снизить цену за футболиста до 4 миллионов евро, один из которых заплатит сам Самедов, и еще 3 миллиона — "Спартак". Однако вариант, при котором игрок будет выкупать какую-либо часть этого трансфера, исключен.
Теги: Самедов Локомотив Спартак
Сегодня, 21:30
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24
(2)
№24 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 23:20) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: K I N G
Продаст его Локо "на флажке" на спартаковских условиях.

На спартаковских, но не в Спартак))


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№23 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 23:18) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Кубань»
Усбагойтесь! Продаст его Локо "на флажке" на спартаковских условиях.


--------------------
"Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!" (с)
Регистрация: 25.06.2009
№22 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 23:11) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
PanoV,
Согласен с тобой. Дети какие то неугомонные. Им конфетку покажи и их ведет..Федун ради экономии денег в итоге Самедова и подвел под раздачу... результат и не рыба и не мясо..

Цитата: Кот МатроскиN
Цитата: mikelo73
но решать все равно не вам

Вашему гению президенту ,
топящему за бомжей (НОНСЕНС!!!! и КАРАУЛ!!!!)
видимо хочется и рыбку сьесть и .... сесть )))
нуну - через неделю будете посланы......))))
,а там будете за лям готовы отдать - только будет некому yum

Вас видимо Жаба точит как и Федуна, в итоге любой каприз за ваши денежки, а все остальное ваши хотелки....
Регистрация: 18.03.2012
№21 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 23:05) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mikelo73
У вас видимо Сплошные гении, купили самого худшего напа Итальянской лиги, "высший пилотаж". У вас видимо каждый сам себе "батька"...но решать все равно не вам

я не утверждал нигде что в менеджменте Спартака гении. Какого напа в итоге купил Федун мы скоро узнаем, худший в Италии совсем не факт что не подойдет для РФПЛ, на украине был лучший
Регистрация: 2.02.2012
№20 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 22:59) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
Не плачь уже, надоел соплями и слезами))

Это смех)
Просто вы такие смешные в своей серьезной истерике)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:58) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: PanoV
Столько истерики и нытья я вообще не видел)

Не плачь уже, надоел соплями и слезами))


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№18 Написал: roodwit (Сегодня, 22:58) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
пусть сидит в дубле и получает 2 ляма,лол
Регистрация: 30.12.2016
№17 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 22:56) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
mikelo73,
Сдается мне, пора заканчивать с ними вообще общаться на эту тему)
Столько истерики и нытья я вообще не видел)
И это Великие и Могучие) Обмельчали что-то спартачи)
Одни ноют, что Самед совсем не нужен, другие, что не нужен дороже, чем за 2 ляма...а что тогда ноете, спрашивается?) Он и не переходит сейчас никуда и за 2 не перейдет. Почему ноете, ведь все так, как вы хотите)
А самое интересное, что сами подбили Самеда, договорившись сначала с ним, в результате чего он конфликт в клубе устроил, а теперь на мороз пошли, не хотят 5 лямов платить) Кинули Самеда, а виноват у них Локомотив)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№16 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 22:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mikelo73
но решать все равно не вам

Вашему гению президенту ,
топящему за бомжей (НОНСЕНС!!!! и КАРАУЛ!!!!)
видимо хочется и рыбку сьесть и .... сесть )))
нуну - через неделю будете посланы......))))
,а там будете за лям готовы отдать - только будет некому yum


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№15 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 22:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: SPV
Ну тогда можно однозначно утверждать что в менеджменте Локо полные дебилы, этого конечно же не будет, Самедов перейдет в Спартак примерно за 3,5 ляма

У вас видимо Сплошные гении, купили самого худшего напа Итальянской лиги, "высший пилотаж". У вас видимо каждый сам себе "батька"...но решать все равно не вам
Регистрация: 18.03.2012
№14 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 22:28) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: korsak
Самедов нужен Федуну Каррере? Ты не пей больше. Хотим помочь игроку сборной, Мудко хлопочет.

Ты вообще где был последние пару месяцев?)
Это что-то новенькое)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:25) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Депай отказался половину трансфера оплатить и Тилеманс, видимо тоже.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: korsak
Если только с низкой личкой или сам доплатит. Самедов, не нужный локомову, стоит меньше трех лямов.

А вот Локо считает что он стоит 5 лямов, Спартак оценивает в 2 ляма, а истина она как всегда где то посерединке
Регистрация: 2.02.2012
№11 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 22:22) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
SPV,
Если только с низкой личкой или сам доплатит. Самедов, не нужный локомову, стоит меньше трех лямов.

Цитата: mikelo73
Ну просто клоуны да и только. Газета "Известия" подняла сегодня всех на "Уши". А все оказалось очередной газетной уткой по поручению Федуна . В итоге Самедов оказался вообще ничего не знаю,ничего не ведаю -очередной раз Федун сэкономить и все повелись.правильно какой резон Самедову платить деньги. Ведь он нужен Федуну и Каррере. А не наоборот. В конечном итоге он просто может сидеть в запасе и получать зарплата ему то какая разница. А ловить Журавля какой резон...
Не ребятушки если и дальше будет проходить этот трансфер он благополучно закончиться даже не начавшись и благодаря записной братии Газетчиков опекуемых самим Федуном

Самедов нужен Федуну Каррере? Ты не пей больше. Хотим помочь игроку сборной, Мудко хлопочет.
Регистрация: 4.04.2010
№10 Написал: Quincy (Сегодня, 22:17) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
да все равно кто там что будет платить,если он реально нужен Каррере, то трансферу быть
Регистрация: 2.09.2016
№9 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 22:13) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ржд гуд
пусть платят игроку дубля лямы евро за посещение тренировок!

с нас берут пример, федун барриосу нехило платил, да и сейчас мельгарехо платит, на подходе еще один дорогой лавочник.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:10) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mikelo73
В конечном итоге он просто может сидеть в запасе и получать зарплата ему то какая разница.

Ну тогда можно однозначно утверждать что в менеджменте Локо полные дебилы, этого конечно же не будет, Самедов перейдет в Спартак примерно за 3,5 ляма
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 22:10) #
  • +3
  •  (7)

utekay,
И под дудку дурака
Кони пляшут трепака...
Регистрация: 22.09.2009
№6 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 22:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Встреча "Спартака" и "Локомотива" по Самедову состоится 12 января

По состоянию на сегодня единственным предложением "Спартака" остается оферта на 2 миллиона евро.


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 22:09) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
ржд гуд,
Откуда ты знаешь? Может проучить вас хотим, что с Самедом втихаря договариваетесь. Вдруг это только для вас такая цена? Дохрена видно с твоей колокольни.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 22:01) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Лохомоты - это унтер-офицерская вдова. Ну и хрен с ними, пусть платят игроку дубля лямы евро за посещение тренировок! Гении бизнеса чугунные!
Регистрация: 30.11.2013
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:44) #
  • -11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну просто клоуны да и только. Газета "Известия" подняла сегодня всех на "Уши". А все оказалось очередной газетной уткой по поручению Федуна . В итоге Самедов оказался вообще ничего не знаю,ничего не ведаю -очередной раз Федун сэкономить и все повелись.правильно какой резон Самедову платить деньги. Ведь он нужен Федуну и Каррере. А не наоборот. В конечном итоге он просто может сидеть в запасе и получать зарплата ему то какая разница. А ловить Журавля какой резон...
Не ребятушки если и дальше будет проходить этот трансфер он благополучно закончиться даже не начавшись и благодаря записной братии Газетчиков опекуемых самим Федуном
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:44) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Продаёшь ты?» – «Нет, меняю». —

«Что в промен берёшь добра?» —

«Два-пять шапок серебра» —

«То есть это будет десять».

Царь тотчас велел отвесить
И, по милости своей,
Дал в прибавок пять рублей.
Царь-то был великодушный!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 21:36) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
не дали сане кредит, не нашел поручителей.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
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