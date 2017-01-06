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"Матч ТВ": Самедов не будет участвовать в выкупе своего трансфера у "Локомотива"
Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов вернулся из отпуска и получил официальное письмо о переводе в дубль. Футболист готовится приступить к тренировкам в черкизовском манеже 9-го января, сообщает "Матч ТВ".
Переговоры между "Спартаком" и "Локомотивом" о переходе Самедова возобновятся после окончания праздников. Владелец "Спартака" Леонид Федун предлагал за футболиста 2 миллиона евро. Президент "Локомотива" Илья Геркус в прессе заявлял, что продаст Самедова не дешевле чем за 5 миллионов, которые указаны в качестве отступных по контракту. Стороны готовятся ко втором раунду переговоров.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" собирается снизить цену за футболиста до 4 миллионов евро, один из которых заплатит сам Самедов, и еще 3 миллиона — "Спартак". Однако вариант, при котором игрок будет выкупать какую-либо часть этого трансфера, исключен.
Переговоры между "Спартаком" и "Локомотивом" о переходе Самедова возобновятся после окончания праздников. Владелец "Спартака" Леонид Федун предлагал за футболиста 2 миллиона евро. Президент "Локомотива" Илья Геркус в прессе заявлял, что продаст Самедова не дешевле чем за 5 миллионов, которые указаны в качестве отступных по контракту. Стороны готовятся ко втором раунду переговоров.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" собирается снизить цену за футболиста до 4 миллионов евро, один из которых заплатит сам Самедов, и еще 3 миллиона — "Спартак". Однако вариант, при котором игрок будет выкупать какую-либо часть этого трансфера, исключен.
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