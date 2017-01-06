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Аксель Витсель: в течение нескольких ближайших лет я хочу играть в Китае

Полузащитник Аксель Витсель прокомментировал свой переход из "Зенита" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

"Каждый имеет право на свою точку зрения. Меня это не волнует, я привык быть в центре внимания. Когда я переходил в "Зенит", все говорили то же самое, но я толстокожий. А вот моей маме и сестре сейчас труднее. Я привык планировать своё будущее. В течение нескольких ближайших лет я хочу играть в Китае", - цитирует Витселя De Tijd.
Теги: Витсель Зенит Трансферы
Сегодня, 22:15
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12
(3)
№12 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 23:16) #
  • 0
  •  (0)
online

Вот накуя это выносить на суд людской? У человека проблемы в семье- кто-то поможет? Аксель, неплохой ты парень, ну накуя визжать- сделал дело - играй....
Регистрация: 28.12.2015
№11 Написал: Пётр Градов_2 (Сегодня, 23:06) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Сибирячок
За три года Аксель столько раз менял своё мнение, что стал выглядеть клоуном. Но очень богатым клоуном. Правда, футбол предательства не прощает....


Смени ник на спартачок. Завуалированный ты наш
Регистрация: 7.09.2015
№10 Написал: Butcher (Сегодня, 23:00) #
  • +1
  •  (1)
online

Вообще у парня всё продумано давно - грех осуждать. Но футбол здесь точно не при чём laughing

– Меня не первый раз в карьере критикуют, – цитирует De Tijd Витсель. – Говорили то же самое, когда я переходил в "Зенит". Я доказал, что способен играть регулярно на высоком уровне. Каждый может писать все, что захочет. Меня это не волнует, я привык быть в центре внимания, у меня толстая кожа. Другое дело, что моя мама и сестра сейчас из-за этого переживают не лучшие времена.

Переезд в Китай – это решение, получившееся из нескольких аспектов. Я обрету новый жизненный опыт, стану более мудрым человеком. Мои дети когда-нибудь смогут сказать, что жили в такой стране как Китай. Та же история и с Россией.

Я все и всегда планирую заранее. Уже в 22 года я думал о будущем своей семьи. Когда-нибудь я хочу стать генеральным директором авиационной компании (с 2014 года Витсель является совладельцем компании LindSky). У меня есть время для того, чтобы научиться тонкостям этого бизнеса. Кроме того, я окружен правильными людьми.
Регистрация: 20.12.2015
№9 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:57) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Opioman
разница между ними в том, что Денисов был готов играть и за те другие деньги за Зенит (меньшие, чем в Анжи или Динамо),

сам придумал эти сказки?


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№8 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 22:46) #
  • 0
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Цитата: Skyline
дурачок а что хотел деньгисов когда пошел в онджи? справедливости чтоли?

разница между ними в том, что Денисов был готов играть и за те другие деньги за Зенит (меньшие, чем в Анжи или Динамо), а Витсель везде выбирает лишь деньги. Ну и может быть разница в том, что с Денисовым Зенит добивался результата, а с Витселем - нет.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№7 Написал: fits (Сегодня, 22:42) #
  • -2
  •  (2)

Пора заканчивать писать о Витселе, уже задолбало как то...
Регистрация: 6.10.2016
№6 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:35) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Opioman,
дурачок а что хотел деньгисов когда пошел в онджи? справедливости чтоли?


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 22:33) #
  • +3
  •  (5)

вот и правильно. Зачем обманывать себя? он всегда хотел много денег, а не играть в футбол. И каждым своим выбором он это подтверждал.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:27) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: roodwit
Повезло ему,не понимаю китайцев,витсель даже по меркам рфпл был средним игроком,без удара,без паса,пасы поперек и все чем запомнится этот ноунейм

Да если бы не Халк, Витсель до сих пор бы играл за 3 ляма в год где-нибудь. Пропиарился на зелёном.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: roodwit (Сегодня, 22:25) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Повезло ему,не понимаю китайцев,витсель даже по меркам рфпл был средним игроком,без удара,без паса,пасы поперек и прическа,все чем запомнится этот ноунейм
Регистрация: 30.12.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:24) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
За три года Аксель столько раз менял своё мнение, что стал выглядеть клоуном. Но очень богатым клоуном. Правда, футбол предательства не прощает....


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 22:20) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
АКСЕЛЬ ВИТСЕЛЬ: В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ БЛИЖАЙШИХ ЛЕТ Я ХОЧУ МНОГО ДЕНЕГ
Регистрация: 19.05.2015
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