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Сальваторе Боккетти продолжает переговоры со "Спартаком" по новому контракту

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти продолжает переговоры с командой по новому контракту, заявил агент итальянца Андреа Д`Амико. Соглашение 30-летнего игрока с московским клубом истекает по окончании сезона.

"Переговоры продолжаются, я разговариваю с Александром Жирковым (член совета директоров клуба - Прим. ред), однако новостей пока нет. Надеюсь, в ближайшее время ситуация разрешится", - цитирует агента ТАСС.
Теги: Боккетти Спартак
Сегодня, 16:10
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(2)
№3 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 16:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хоть убей не понимаю руководство! Он сильнее и Маурисио и Таски. По меркам российского чемпионата - сильный игрок, уж точно в топ 5 в России. На мой дилетантский взгляд - это очередной тупизм менеджмента Спартака. Нужно продлить контракт, а не усираться из-за 500-700 тысяч у.е.


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012
№2 Написал: Vados (Сегодня, 16:19) #
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Двигай в Зенит Сальва, как раз защ норм нужен wink
Регистрация: 1.12.2016
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:11) #
  • -2
  •  (2)

Дайте парню денег!
Регистрация: 12.11.2007
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