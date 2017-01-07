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Владимир Бут: "Боруссия" – отличный этап для развития карьеры Смолова
Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной России Владимир Бут прокомментировал возможный переход нападающего "Краснодара" Федора Смолова в немецкий клуб.
"На мой взгляд, Смолову стоит принять предложение от дортмундской "Боруссии", ведь это один из лучших клубов не только в Германии, но и в Европе. Федор сейчас находится в прекрасной форме. Он показал свое мастерство, проявил себя в матчах за "Краснодар". Смолов занимает активную позицию на поле, много забивает. "Боруссия" – отличный этап в развитии карьеры.Это неплохой задел на будущее, так как через этот клуб можно попасть и в другие европейские команды. Конечно, "Краснодар" теряет хорошего игрока, но думаю, руководство сможет приобрести достойную замену на вырученные от продажи деньги", - цитирует Бута "Спорт-Экспресс".
"На мой взгляд, Смолову стоит принять предложение от дортмундской "Боруссии", ведь это один из лучших клубов не только в Германии, но и в Европе. Федор сейчас находится в прекрасной форме. Он показал свое мастерство, проявил себя в матчах за "Краснодар". Смолов занимает активную позицию на поле, много забивает. "Боруссия" – отличный этап в развитии карьеры.Это неплохой задел на будущее, так как через этот клуб можно попасть и в другие европейские команды. Конечно, "Краснодар" теряет хорошего игрока, но думаю, руководство сможет приобрести достойную замену на вырученные от продажи деньги", - цитирует Бута "Спорт-Экспресс".
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