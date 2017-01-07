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Владимир Хашиг: Смолов? Мы не намерены продавать своих лидеров

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал сообщения об интересе к нападающему команды Федору Смолову со стороны дортмундской "Боруссии".

"Мы не намерены продавать своих лидеров. Обычная забава межсезонья – комментировать слухи о переходе футболистов – не для нас. Нас удивляет, когда многие футбольные специалисты и болельщики хотят, чтобы лучшие российские футболисты уехали за границу. Мы считаем, что наш чемпионат должен становиться сильнее, поэтому не хотим продавать своих лидеров ни за какие деньги. Конечно, мы не можем не учитывать мнения спортсменов, но у них есть действующие контракты, и они должны их исполнять", - цитирует Хашига "Спорт-Экспресс".
Теги: Хашиг Смолов Краснодар
Сегодня, 17:47
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№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:19) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Пивовед
Мда, Фёдор.
Вот так мы продвигаем русский футбол на международной арене.

А что этот чайник Мутко хотел, когда вводил лимит? Чтобы лучшие русские уезжали за границу? А кем их заменить? Это не так работает, если вы еще не поняли.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 17:56) #
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"Обычная забава межсезонья"...- хлеб журналистов... - их работа посвистеть для начала, а потом посвистеть об обратном.... А иначе за че з/п получать..))
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 17:53) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Посмотрим к концу межсезонья...что будет..
Регистрация: 31.10.2013
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мда, Фёдор.
Вот так мы продвигаем русский футбол на международной арене.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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