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Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото) (2)
Криштиану Роналду сыграет против "Гранады" в бутсах в честь завоевания "Золотого мяча" (фото) (2)
Ивелин Попов назван игроком года в Болгарии
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов во второй раз подряд был назван лучшим игроком года в Болгарии, сообщает OFFNews.
Спартаковец в голосовании опередил полузащитника Светослава Дякова и вратаря Владислава Стоянова - представителей "Лудогорца".
Спартаковец в голосовании опередил полузащитника Светослава Дякова и вратаря Владислава Стоянова - представителей "Лудогорца".
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