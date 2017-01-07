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Ивелин Попов назван игроком года в Болгарии

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов во второй раз подряд был назван лучшим игроком года в Болгарии, сообщает OFFNews.

Спартаковец в голосовании опередил полузащитника Светослава Дякова и вратаря Владислава Стоянова - представителей "Лудогорца".
Теги: Попов Спартак
Сегодня, 21:45
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8
(1)
№8 Написал: roodwit (Сегодня, 22:24) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Да уж, если это днище игрок года в стране, то совсем плохо в Болгарии с футболом.

Наверно надо было дать ноунейму миланову satisfied просто у Спартака лучший игрок болгарии не основной игрок,как же хорош Спартак blush
Регистрация: 30.12.2016
№7 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:18) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Да уж, если это днище игрок года в стране, то совсем плохо в Болгарии с футболом.

Главное - у нас всё хорошо , да , Саня ? Ладно , Попов - "днище" , может , Шурик , по вашим осликовским звёздам посудачим ? Ну , у вас же таких " игрочишек " нет , правда ? Или найдём кого - не сильнее Попова ? В тину нырнёшь ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№6 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 22:08) #
  • -2
  •  (2)

Да уж, что то совсем дерьмово у "братушек" с футболом. В соседних странах как то по лучше. Но видимо болгары уж сильно заняты заглатыванием у черного дядюшки Сэма и как то видимо не до футбола)
Регистрация: 27.09.2015
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:57) #
  • +1
  •  (5)

Ну как такого продавать???
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:52) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Да уж, если это днище игрок года в стране, то совсем плохо в Болгарии с футболом.
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:50) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
скоро в Китай купят
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:49) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Несчастная Болгария! Совсем оскудела на футболистов.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: art83 (Сегодня, 21:47) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
joy
Регистрация: 17.09.2010
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