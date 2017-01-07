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Адриано Галлиани: Адриано пройдет медобследование для "Спартака" 10-11 января

Форвард "Милана" Луис Адриано пройдет медицинское обследование для "Спартака" 10 или 11 января, рассказал вице-президент итальянского клуба Адриано Галлиани.

"Никаких проблем с переходом Луиса Адриано в "Спартак" нет. Игрок пройдет медицинское обследование для российского клуба 10-11 января", - цитирует Галлиани ТАСС.

Вице-президент "Милана" отказался отвечать на вопрос относительно суммы трансфера бразильского футболиста.
Теги: Галлиани Адриано Спартак Милан Трансферы
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