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Вдова Сергея Шустикова: не могу себе простить, что вызвала государственную "скорую"
Вдова Сергея Шустикова Наталья рассказала о событиях, случившихся в день кончины ее мужа.
– Не могу себе простить, что вызвала государственную "скорую"! Мы ее ждали больше часа. Халатность. Мне сказали: "Человек просто не передал…".
– Диспетчер?
– Ну да. В голове не укладывается. Сережа весь день был дома. В обед внезапно произнес: "Слабость какая-то. Есть не хочется…" Давление в норме. Температуры нет. К вечеру аппетит так и не появился. Дети отправились в свою комнату, я на кухне возилась. В 0.28 первый приступ. Сережа быстро отошел, открыл глаза: "Я что, спал?" Нет, говорю, тебе стало плохо.
– А он?
– "Да ты что! Я и боли-то не почувствовал. Думал, уснул…" – «Я "скорую" вызову» – "Зачем?" – "Сережа, такими вещами не шутят". Врачей нет и нет. Сережа заволновался: "Что ж не едут? Кажется, опять начинается…".
– Второй приступ?
– Да. Вика, старшая дочь, набрала 03, я держала Сережу на руках, по громкой связи описывала симптомы, просила корректировать действия. В ответ равнодушный голос: "Ждите врача". Дальше Вика и Настя уже с двух телефонов названивали в "скорую". Слышали в трубке: "Деточка, да ты не кричи, успокойся…". Наконец в 1.35 явился фельдшер.
– Один?
– То-то и оно. Человек совершенно неподготовленный. Через пару минут диалог случился. "Может, укол в сердце?" – "Вы что, кино насмотрелись?" – "Вызывайте реанимобиль" – "Их отменили. Вы что, не знаете?" – "Откуда?! Тогда реанимационную бригаду. А где дефибриллятор?" – "Чем истерить, лучше кого-то послать за ним в машину…". Настя в носках и ночной рубашке кинулась на мороз, Вика за ней.
– Кошмар.
– Я качала помпу, а фельдшер делал массаж сердца. Говорю: "Надо интенсивнее!". Он хмуро: "Вдруг ребра сломаю?". Я не медик, но знаю: массаж сердца должен быть таким, чтоб кости хрустели. Когда принесли дефибриллятор, фельдшер сел так, что монитор я не видела. Тело на разряды не реагировало. Был странный звук, спросила: "Что это?" – "Электроды пищат, если нет контакта". А главврач сказал мне, что дефибриллятор вообще не применяли.
– Вторая "скорая" приехала быстро?
– Да. Но время было упущено. Сережа умер у меня на руках, – сказала Шустикова.
"Спорт-Экспресс"
– Не могу себе простить, что вызвала государственную "скорую"! Мы ее ждали больше часа. Халатность. Мне сказали: "Человек просто не передал…".
– Диспетчер?
– Ну да. В голове не укладывается. Сережа весь день был дома. В обед внезапно произнес: "Слабость какая-то. Есть не хочется…" Давление в норме. Температуры нет. К вечеру аппетит так и не появился. Дети отправились в свою комнату, я на кухне возилась. В 0.28 первый приступ. Сережа быстро отошел, открыл глаза: "Я что, спал?" Нет, говорю, тебе стало плохо.
– А он?
– "Да ты что! Я и боли-то не почувствовал. Думал, уснул…" – «Я "скорую" вызову» – "Зачем?" – "Сережа, такими вещами не шутят". Врачей нет и нет. Сережа заволновался: "Что ж не едут? Кажется, опять начинается…".
– Второй приступ?
– Да. Вика, старшая дочь, набрала 03, я держала Сережу на руках, по громкой связи описывала симптомы, просила корректировать действия. В ответ равнодушный голос: "Ждите врача". Дальше Вика и Настя уже с двух телефонов названивали в "скорую". Слышали в трубке: "Деточка, да ты не кричи, успокойся…". Наконец в 1.35 явился фельдшер.
– Один?
– То-то и оно. Человек совершенно неподготовленный. Через пару минут диалог случился. "Может, укол в сердце?" – "Вы что, кино насмотрелись?" – "Вызывайте реанимобиль" – "Их отменили. Вы что, не знаете?" – "Откуда?! Тогда реанимационную бригаду. А где дефибриллятор?" – "Чем истерить, лучше кого-то послать за ним в машину…". Настя в носках и ночной рубашке кинулась на мороз, Вика за ней.
– Кошмар.
– Я качала помпу, а фельдшер делал массаж сердца. Говорю: "Надо интенсивнее!". Он хмуро: "Вдруг ребра сломаю?". Я не медик, но знаю: массаж сердца должен быть таким, чтоб кости хрустели. Когда принесли дефибриллятор, фельдшер сел так, что монитор я не видела. Тело на разряды не реагировало. Был странный звук, спросила: "Что это?" – "Электроды пищат, если нет контакта". А главврач сказал мне, что дефибриллятор вообще не применяли.
– Вторая "скорая" приехала быстро?
– Да. Но время было упущено. Сережа умер у меня на руках, – сказала Шустикова.
"Спорт-Экспресс"
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