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Вдова Сергея Шустикова: не могу себе простить, что вызвала государственную "скорую"

Вдова Сергея Шустикова Наталья рассказала о событиях, случившихся в день кончины ее мужа.

– Не могу себе простить, что вызвала государственную "скорую"! Мы ее ждали больше часа. Халатность. Мне сказали: "Человек просто не передал…".

– Диспетчер?

– Ну да. В голове не укладывается. Сережа весь день был дома. В обед внезапно произнес: "Слабость какая-то. Есть не хочется…" Давление в норме. Температуры нет. К вечеру аппетит так и не появился. Дети отправились в свою комнату, я на кухне возилась. В 0.28 первый приступ. Сережа быстро отошел, открыл глаза: "Я что, спал?" Нет, говорю, тебе стало плохо.

– А он?

– "Да ты что! Я и боли-то не почувствовал. Думал, уснул…" – «Я "скорую" вызову» – "Зачем?" – "Сережа, такими вещами не шутят". Врачей нет и нет. Сережа заволновался: "Что ж не едут? Кажется, опять начинается…".

– Второй приступ?

– Да. Вика, старшая дочь, набрала 03, я держала Сережу на руках, по громкой связи описывала симптомы, просила корректировать действия. В ответ равнодушный голос: "Ждите врача". Дальше Вика и Настя уже с двух телефонов названивали в "скорую". Слышали в трубке: "Деточка, да ты не кричи, успокойся…". Наконец в 1.35 явился фельдшер.

– Один?

– То-то и оно. Человек совершенно неподготовленный. Через пару минут диалог случился. "Может, укол в сердце?" – "Вы что, кино насмотрелись?" – "Вызывайте реанимобиль" – "Их отменили. Вы что, не знаете?" – "Откуда?! Тогда реанимационную бригаду. А где дефибриллятор?" – "Чем истерить, лучше кого-то послать за ним в машину…". Настя в носках и ночной рубашке кинулась на мороз, Вика за ней.

– Кошмар.

– Я качала помпу, а фельдшер делал массаж сердца. Говорю: "Надо интенсивнее!". Он хмуро: "Вдруг ребра сломаю?". Я не медик, но знаю: массаж сердца должен быть таким, чтоб кости хрустели. Когда принесли дефибриллятор, фельдшер сел так, что монитор я не видела. Тело на разряды не реагировало. Был странный звук, спросила: "Что это?" – "Электроды пищат, если нет контакта". А главврач сказал мне, что дефибриллятор вообще не применяли.

– Вторая "скорая" приехала быстро?

– Да. Но время было упущено. Сережа умер у меня на руках, – сказала Шустикова.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шустиков
Сегодня, 12:33
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14
(3)
№14 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:37) #
  • 0
  •  (0)

у моей мамы случился инфаркт, забрали с улицы, позвонили из больницы, сказали, что записали, как бомжиху, пока документы не привезете, то нормальной операции делать не будут
Регистрация: 20.04.2016
№13 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 13:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Drumer, сам ты ватник, идиот! и не путай Великую Россию и отдельных ее членов. Россия и не таких в своей истории переживала! а таких ублюдков как ты, вообще, не замечала.


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№12 Написал: Butcher (Сегодня, 13:26) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: капля никотина
Связывать власть и Родину - прерогатива идиотов. К чему их очень бодро и настойчиво подталкивают западные "технологии протеста".

Редкий случай, когда поддержу
Регистрация: 20.12.2015
№11 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 13:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ужас какой! все ж, земля ему пухом. а медицину нашу за последние годы окончательно и бесповоротно угробили. вырос в семье врачей. так мама всегда говорила: что случиться - не знаю к кому обратиться. так и случилось в итоге.. печаль всем близким, потерявшим своих..


--------------------
Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№10 Написал: Butcher (Сегодня, 13:23) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Drumer
Обама меня сам заипал

Они и видно, подстилка ты штатовская. В Детройте по подъездам с неграми пить пепси будешь, из их пиписок
Регистрация: 20.12.2015
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:23) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: Drumer
а достижениями чего ты гордишься? этого?

Связывать власть и Родину - прерогатива идиотов. К чему их очень бодро и настойчиво подталкивают западные "технологии протеста". Сначала научись все это разделять, освой , так скать, азы. А пока что разговаривать с тобой и не о чем. Ты, видимо, считаешь себя просветленным, а на самом деле - оболваненным просто со всех сторон.

Ты - так, даже на ватник - а хлястик от него.
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: Butcher (Сегодня, 13:20) #
  • +2
  •  (2)

Drumer,
Пистуй к Обаме на ранчо, Элтон Джон хyев
Регистрация: 20.12.2015
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:17) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Butcher
Ничего смешного. Подобные ублюдки бесят и неважно за какой клуб кто болеет...

Оф корс.

Спроси его - а чем гордится он, классический "неватник"? Какими достижениями? Чего?
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: Butcher (Сегодня, 13:14) #
  • +4
  •  (4)

капля никотина,
Ничего смешного. Подобные ублюдки бесят и неважно за какой клуб кто болеет...
Регистрация: 20.12.2015
№5 Написал: Веселый17 (Сегодня, 13:14) #
  • -2
  •  (4)

Butcher,
Drumer,
Больше хардкора ушастые.... понча дави "авторитетом" тримера...
Регистрация: 2.01.2017
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:07) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Butcher
Иди-ка ты наxyй, клоун

Цитата: Drumer
сам пиздуй, кусок гавна

Вот это уже арррррмия - вот теперь верю. Деды схлестнулись в каптерке за сгущенку.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Butcher (Сегодня, 13:00) #
  • +9
  •  (11)

Drumer,
Иди-ка ты наxyй, клоун
Регистрация: 20.12.2015
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:55) #
  • +7
  •  (9)

Цитата: Drumer
только ватники гордятся "сильной Россией" и великим Путиным

И такие удивительные патриоты болеют за клуб , олицетворяющий (как они сами вопят на всех углах) армию РФ. То есть за то, чем более всего сейчас гордится "русский ватник".
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:55) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Весь медперсонал за такое халатное отношение надо судить.
Регистрация: 12.02.2013
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