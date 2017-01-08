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"Бешикташ" хочет подписать Филиппа Будковского

Нападающий "Анжи" Филипп Будковский, права на которого принадлежат донецкому "Шахтёру", попал в сферу интересов "Бешикташа", утверждает GoalBien.com.

Турецкий клуб переключился на украинского форварда после того, как ему не удалось подписать Самюэля Это`О и Джексона Мартинеса.
Теги: Анжи Бешикташ
Сегодня, 13:06
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№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:27) #
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Болеет за:
«Ростов»
А все говорят, что турки глупые???
Регистрация: 30.11.2015
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