"Бешикташ" хочет подписать Филиппа Будковского

Нападающий "Анжи" Филипп Будковский, права на которого принадлежат донецкому "Шахтёру", попал в сферу интересов "Бешикташа", утверждает GoalBien.com.



Турецкий клуб переключился на украинского форварда после того, как ему не удалось подписать Самюэля Это`О и Джексона Мартинеса.