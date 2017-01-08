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Александр Тарханов: мы ищем нападающего и игрока в среднюю линию

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что поиск новобранцев продолжается. Ранее команда подписала контракты с болгарским полузащитником Николаем Димитровым из софийской "Славии", российским хавбеком Александром Ломакиным из красноярского "Енисея" и словенским защитником Грегором Балажицом из "Партизана".

"У нас могут появиться ещё новички, но в небольшом количестве, два-три человека. Мы ищем нападающего и игрока в среднюю линию", - цитирует Тарханова "Р-Спорт".
Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 16:32
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№1 Написал: 120220 (Сегодня, 18:01) #
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Болеет за:
«Урал»
Ищите хорошенько стыдно смотреть на Урал образца осень 2016 года. Это худшая команда в лиге.
Регистрация: 29.07.2008
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