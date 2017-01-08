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Тульский "Арсенал" проведёт сборы в Турции

10 января футболисты тульского "Арсенала" выйдут из отпуска и пройдут медобследование в Москве, сообщает официальный сайт клуба.

Первый учебно-тренировочный сбор пройдет с 12 по 24 января в турецком Белеке. За это время команда Сергея Кирьякова сыграет два контрольных матча. 19 января «Арсенал» встретится с участником плей-офф Лиги Европы болгарским "Лудогорцем", а 23 января - с казахстанским "Шахтером".

Второй сбор туляки проведут также в Турции, с 28 января по 10 февраля. 1 февраля оружейники выйдут на спарринг со словенским «Марибором», 5 февраля сыграют с боснийским "Радником", 9 февраля - с клубом из Молдавии "Милсами".

Заключительный сбор в рамках подготовки ко второй части чемпионата России "Арсенал" начнет в Турции 14 февраля, а закончится он 26 числа. В этот промежуток времени красно-желтые проведут три встречи: 21 февраля оппонентом туляков будет чемпион Казахстана "Астана", 25 февраля арсенальцы сыграют с "Динамо" из Тбилиси. 18 февраля у "Арсенала" запланирован еще один спарринг. Имя соперника станет известно в ближайшие дни.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 16:51
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