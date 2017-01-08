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Федор Смолов не перейдет в "Боруссию" зимой

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов не перейдет в январе в дортмундскую "Боруссию". Как сообщает "Спорт-Экспресс", немецкий клуб не планирует усиление в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб готов заплатить за футболиста 10 миллионов евро.
Теги: Смолов Краснодар Боруссия Д Трансферы
Сегодня, 21:14
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(3)
№21 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 22:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Butcher
Кто хочет - пусть едет, почему должны запрещать что-то?

ну ты и тупой, где я говорил про запреты? я говорил, что отъезды хороших игроков никак не вносят пользу в развитие нашего футбола.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№20 Написал: Quincy (Сегодня, 22:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
он и летом не перейдет)))
Регистрация: 2.09.2016
№19 Написал: Butcher (Сегодня, 22:31) #
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Цитата: myspartaksuperclub
до игрока европейского уровня?

Какого накуй уровня? Кто хочет - пусть едет, почему должны запрещать что-то? И с каких это пор выступления в Европе стали вред наносить?
Регистрация: 20.12.2015
№18 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 22:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Butcher
ты в натуре бредишь, клоун. Иди в цирке выступай.

сам ты бредишь, чучело. кто дорос в российском футболе до игрока европейского уровня?


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№17 Написал: Butcher (Сегодня, 22:24) #
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myspartaksuperclub,
ты в натуре бредишь, клоун. Иди в цирке выступай.
Регистрация: 20.12.2015
№16 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 22:23) #
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online
Болеет за:
«Анжи»
А зачем? Пахать в разы больше, получать в разы меньше?
Регистрация: 1.05.2011
№15 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 22:19) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Butcher

Навскидку: Дасаев, Юран, Карпин, Онопко, Мостовой и много кто ещё.

в это время уже Союза практически не было и с этого начался закат отечественного футбола.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№14 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 22:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да он туда только во сне и сможет перейти )
Регистрация: 26.07.2014
№13 Написал: mustang (Сегодня, 22:15) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
я даже более того скажу-он за пределы россии вообше никуда не перейдет satisfied
Регистрация: 23.12.2015
№12 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 22:15) #
  • -1
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Болеет за:
«Динамо» М
Смешно. Игрок из сказки "А король-то голый..." Краснодар- его потолок.
Регистрация: 19.10.2008
№11 Написал: Butcher (Сегодня, 22:15) #
  • -2
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Цитата: myspartaksuperclub
ну и кто же уехал

Навскидку: Дасаев, Юран, Карпин, Онопко, Мостовой и много кто ещё. Уехал почти весь ЦСКА-чемпион 1991-го года. Корнеев к примеру в "Барселоне" играл. Канчельскис в "Манчестер Юнайтед"...
Регистрация: 20.12.2015
№10 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 22:11) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
фантазеры хреновы..
Регистрация: 13.04.2016
№9 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
не уйдет и следующей и последующей зимой, по тому что неуловимый Джон, т.е им он точно не нужен
Регистрация: 2.08.2010
№8 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 22:08) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да кому он там нужен? Весьма сомнительного качества игрок... Уйдет из Краснодара и опять затеряется


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Работайте, братья! (с)
Регистрация: 24.09.2007
№7 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 22:06) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Butcher

Совсем чтоль дурачок или родился в 2000-м?

ну и кто же уехал, умник без даты рождения? отъезд в конце 80-х означает начало развала нашего футбола. да и те кто уехал ничего там не показали, хотя тот же беланов получил "золотой мяч" играя в СССР.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№6 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 22:04) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Федор Смолов не перейдет в "Боруссию" зимой

Федор Смолов не перейдет в "Боруссию" весной.Федор Смолов не перейдет в "Боруссию" летом,а так же не перейдёт и осенью...
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Регистрация: 14.02.2007
№5 Написал: Butcher (Сегодня, 22:03) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: myspartaksuperclub
при СССР никто никуда не уезжал

болельщик спартака и в лихие 90-е

Совсем чтоль дурачок или родился в 2000-м? Или это попытка сарказма?)
Регистрация: 20.12.2015
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 22:03) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
карнавала не будет (с)
Регистрация: 27.08.2008
№3 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 21:51) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
да и вообще не стоит переходить, надо поднимать уровень своего чемпионата. при СССР никто никуда не уезжал, а вырастали в игроков европейского уровня здесь. и лучшими футболистами европы признавались, и в сб.европы (хоть и символическую) приглашались.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:49) #
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  •  (0)

Журналюги запускают очередную утку!
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 21:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Перейдет летом...
Регистрация: 3.12.2016
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