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"Локомотив" поздравил Вадима Евсеева с днём рождения
8 января исполняется 41 год легендарному защитнику "Локомотива" Вадиму Евсееву.
"Евсеев пришел в "Локомотив" в начале «нулевых» и стал одной из ключевых фигур в команде. Жесткий моторный защитник, который хорошо играл в обороне, регулярно подключался к атакам и был лидером по духу, помог нашей команде сделать шаг вперед и утвердиться в роли лидера отечественного футбола.
Вместе с Евсеевым "Локомотив" дважды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и дважды Суперкубок. Всего за "Локомотив" Евсеев провел 220 матчей и забил 24 гола - великолепный результат для защитника.
Мы поздравляем Вадима Валентиновича с днём рождения и желаем успехов во всех начинаниях", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".
ФК "Локомотив"
"Евсеев пришел в "Локомотив" в начале «нулевых» и стал одной из ключевых фигур в команде. Жесткий моторный защитник, который хорошо играл в обороне, регулярно подключался к атакам и был лидером по духу, помог нашей команде сделать шаг вперед и утвердиться в роли лидера отечественного футбола.
Вместе с Евсеевым "Локомотив" дважды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и дважды Суперкубок. Всего за "Локомотив" Евсеев провел 220 матчей и забил 24 гола - великолепный результат для защитника.
Мы поздравляем Вадима Валентиновича с днём рождения и желаем успехов во всех начинаниях", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".
ФК "Локомотив"
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