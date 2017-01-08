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"Локомотив" поздравил Вадима Евсеева с днём рождения

8 января исполняется 41 год легендарному защитнику "Локомотива" Вадиму Евсееву.

"Евсеев пришел в "Локомотив" в начале «нулевых» и стал одной из ключевых фигур в команде. Жесткий моторный защитник, который хорошо играл в обороне, регулярно подключался к атакам и был лидером по духу, помог нашей команде сделать шаг вперед и утвердиться в роли лидера отечественного футбола.

Вместе с Евсеевым "Локомотив" дважды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и дважды Суперкубок. Всего за "Локомотив" Евсеев провел 220 матчей и забил 24 гола - великолепный результат для защитника.

Мы поздравляем Вадима Валентиновича с днём рождения и желаем успехов во всех начинаниях", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

ФК "Локомотив"
Теги: Евсеев Локомотив
Сегодня, 22:14
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№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 22:34) #
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Болеет за:
«Локомотив»
С днем рождения Вадима. Здоровья ему и успехов.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 22:20) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
.уй вам! )
Регистрация: 26.07.2014
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