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Игорь Кудряшов: у "Томи" складывается тяжелая финансовая ситуация
Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов заявил, что сибирский клуб находится в сложном финансовом положении.
"У клуба складывается тяжелая финансовая ситуация, игроки уходят. Конечно, это ненормальное явление. Но мы не можем этого изменить, пока не началось финансирование. Перед футболистами и персоналом имеется задолженность заработной платы уже за восемь месяцев. Кирилл Комбаров смог договориться и расторгнуть контракт без скандала, по обоюдному согласию сторон. С Самодиным – через палату разрешения споров при РФС", - цитирует Кудряшова "Спорт-Экспресс".
"У клуба складывается тяжелая финансовая ситуация, игроки уходят. Конечно, это ненормальное явление. Но мы не можем этого изменить, пока не началось финансирование. Перед футболистами и персоналом имеется задолженность заработной платы уже за восемь месяцев. Кирилл Комбаров смог договориться и расторгнуть контракт без скандала, по обоюдному согласию сторон. С Самодиным – через палату разрешения споров при РФС", - цитирует Кудряшова "Спорт-Экспресс".
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