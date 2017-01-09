Гендиректор "Томи": где будем проводить сборы? Либо Крым, либо Нарым

Гендиректор «Томи» Руслан Кудряшов рассказал, где клуб, который испытывает серьезные финансовые проблемы, проведет сборы.– Команда соберется 16 января. Что касается сбора, это будет либо Крым, либо Нарым. Шутка, конечно. Знаете, что такое Нарым? Это место в Томской области, где Сталин в ссылке сидел.– Не знаю, кто это написал. Либо в Крыму, либо в Турции. Но в Турции, сами понимаете, есть вопросы по безопасности.– Если послу не сумели обеспечить безопасность, что говорить о рядовых жителях России?