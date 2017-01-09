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Гендиректор "Томи": где будем проводить сборы? Либо Крым, либо Нарым
Гендиректор «Томи» Руслан Кудряшов рассказал, где клуб, который испытывает серьезные финансовые проблемы, проведет сборы.
– Команда соберется 16 января. Что касается сбора, это будет либо Крым, либо Нарым. Шутка, конечно. Знаете, что такое Нарым? Это место в Томской области, где Сталин в ссылке сидел.
– Но в СМИ есть информация, что «Томь» действительно проведет сборы в Томской области.
– Не знаю, кто это написал. Либо в Крыму, либо в Турции. Но в Турции, сами понимаете, есть вопросы по безопасности.
– Однако клубы РФПЛ туда едут.
– Если послу не сумели обеспечить безопасность, что говорить о рядовых жителях России?
Советский спорт
– Команда соберется 16 января. Что касается сбора, это будет либо Крым, либо Нарым. Шутка, конечно. Знаете, что такое Нарым? Это место в Томской области, где Сталин в ссылке сидел.
– Но в СМИ есть информация, что «Томь» действительно проведет сборы в Томской области.
– Не знаю, кто это написал. Либо в Крыму, либо в Турции. Но в Турции, сами понимаете, есть вопросы по безопасности.
– Однако клубы РФПЛ туда едут.
– Если послу не сумели обеспечить безопасность, что говорить о рядовых жителях России?
Советский спорт
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