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Гендиректор "Томи": где будем проводить сборы? Либо Крым, либо Нарым

Гендиректор «Томи» Руслан Кудряшов рассказал, где клуб, который испытывает серьезные финансовые проблемы, проведет сборы.

– Команда соберется 16 января. Что касается сбора, это будет либо Крым, либо Нарым. Шутка, конечно. Знаете, что такое Нарым? Это место в Томской области, где Сталин в ссылке сидел.

– Но в СМИ есть информация, что «Томь» действительно проведет сборы в Томской области.

– Не знаю, кто это написал. Либо в Крыму, либо в Турции. Но в Турции, сами понимаете, есть вопросы по безопасности.

– Однако клубы РФПЛ туда едут.

– Если послу не сумели обеспечить безопасность, что говорить о рядовых жителях России?

Советский спорт
Теги: Томь
Сегодня, 16:15
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№3 Написал: safonas (Сегодня, 17:01) #
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online

мля прочитал нары


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: Wonderland (Сегодня, 16:41) #
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Нарым" в переводе с селькупского означает "болотный";
"Нарым" в переводе с хантыйского означает "болото".
smile


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 16:40) #
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  •  (1)

Либо Надым
Регистрация: 27.09.2015
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