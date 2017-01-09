Денис Бояринцев: любой клуб может оказаться на месте "Томи"

Экс-футболист "Томи" Денис Бояринцев высказал мнение о ситуации в своем бывшем клубе. Сегодня появилась информация о расторжении контрактов Кирилла Комбарова, Виталия Дьякова и Сергея Самодина с томской командой.– В общих чертах слышу новости из стана команды.– Ну, значит там совсем плохо. Все повторяется – в мой сезон (2011/2012 – прим. ред) то же самое было, но в итоге все выплатили – нам в этом плане повезло. Но по поводу того, что происходит сейчас, повторюсь: если футболисты уходят – ситуация аховая. Стоит ли говорить о сокращении количества команд РФПЛ? А какой смысл? Совсем никого не останется. Такое может произойти в любой команде, и проблемы Томска не должны стать сигналом для сокращения участников.