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Жоаозиньо получил травму в отпуске
Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо получил травму, находясь в отпуске, сообщает "Чемпионат.сом".
28-летний игрок усугубил старое повреждение в районе голени. Сроки восстановления станут известны, когда он вернётся в расположение "Краснодара".
Из-за тяжёлой травмы футболист в прошлом сезоне сыграл только 14 матчей. В текущем сезоне Жоаозиньо провёл в Премьер-Лиге 12 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.
28-летний игрок усугубил старое повреждение в районе голени. Сроки восстановления станут известны, когда он вернётся в расположение "Краснодара".
Из-за тяжёлой травмы футболист в прошлом сезоне сыграл только 14 матчей. В текущем сезоне Жоаозиньо провёл в Премьер-Лиге 12 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.
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