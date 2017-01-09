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Жоаозиньо получил травму в отпуске

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо получил травму, находясь в отпуске, сообщает "Чемпионат.сом".

28-летний игрок усугубил старое повреждение в районе голени. Сроки восстановления станут известны, когда он вернётся в расположение "Краснодара".

Из-за тяжёлой травмы футболист в прошлом сезоне сыграл только 14 матчей. В текущем сезоне Жоаозиньо провёл в Премьер-Лиге 12 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.
Теги: Жоаозиньо Краснодар
Сегодня, 16:37
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(2)
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
сачкуют бразильцы, то пятки, то еще что нибудь)

voron (CSKA),
а что Смолов сделал ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 16:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Решил повторить то, что вытворяет Смолов
Регистрация: 10.03.2012
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:46) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Ари научил, как из отпуска не возвращаться.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 16:42) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
очень жаль...выздоравливай,друг! anguished


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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