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Анатолий Бышовец: думаю, Молло станет основным игроком "Зенита"
Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец высказал мнение о том, что Йоан Молло в случае перехода в стан сине-бело-голубых сумеет закрепиться в основном составе санкт-петербургской команды.
"Молло – интересный, перспективный футболист: яркий, с отличным дриблингом, демонстрирующий прекрасную игру на поле. Такое приобретение позволит "Зениту" организовать два равноценно сильных фланга: на одном из которых будет Мак, а на другом – Молло. В "Крыльях" он был лидером. И сине-бело-голубым такой футболист не помешает. Думаю, он станет игроком основного состава. Кроме того, Йоан может выступать на разных позициях. Задачи, которые ставит "Зенит", требуют поддержания конкуренции. Для "Крыльев Советов" это весомая потеря. Молло влиял и на качество игры, и на результат", - цитирует Бышовца "Спорт-Экспресс".
Не секонд-хенд. Молло в "Зените": плюсы и минусы
"Молло – интересный, перспективный футболист: яркий, с отличным дриблингом, демонстрирующий прекрасную игру на поле. Такое приобретение позволит "Зениту" организовать два равноценно сильных фланга: на одном из которых будет Мак, а на другом – Молло. В "Крыльях" он был лидером. И сине-бело-голубым такой футболист не помешает. Думаю, он станет игроком основного состава. Кроме того, Йоан может выступать на разных позициях. Задачи, которые ставит "Зенит", требуют поддержания конкуренции. Для "Крыльев Советов" это весомая потеря. Молло влиял и на качество игры, и на результат", - цитирует Бышовца "Спорт-Экспресс".
Не секонд-хенд. Молло в "Зените": плюсы и минусы
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