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"Спартак" хочет приобрести защитника "Саутгемптона" Фонте

"Спартак" в зимнее трансферное окно рассчитывает приобрести центрального защитника "Саутгемптона" и сборной Португалии Жозе Фонте, утверждает "Спорт-Экспресс".

Недавно 33-летний футболист подал запрос на разрешение вести переговоры с другими клубами.

Фонте летом 2016 года провел в основном составе все матчи плей-офф и стал чемпионом Европы. В текущем розыгрыше АПЛ футболист принял участие в 17 встречах. По информации transfermarkt.de, его контракт истекает летом 2018 года, а трансферная стоимость оценивается в €6 млн.
Теги: Саутгемптон Спартак Трансферы
Сегодня, 17:21
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8
(2)
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:45) #
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  •  (0)

Цитата: avnik
Цитата: syamtomov
Как говорила Скарлет О Хара, "я подумаю об этом завтра"

Там вроде есть тренер. Перед тренером есть задача. Начнем с малого... ))

Так и я о том же говорю.
Вроде перед Каррерой никто (ПОКА?wink) не ставит задачу сделать команду "на перспективу".
Одна цель - ЧЕМПИОНСТВО"!

Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
А еще Рияда Мареза, Криштиану Роналду и Антуана Гризманна, но есть одно но...

Эти пусть ПОКА у себя "пылят". Потом будет видно.
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 17:40) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Реал»
А еще Рияда Мареза, Криштиану Роналду и Антуана Гризманна, но есть одно но...
Регистрация: 31.03.2015
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 17:39) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Как говорила Скарлет О Хара, "я подумаю об этом завтра"


Там вроде есть тренер. Перед тренером есть задача. Начнем с малого... ))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:38) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Kolpino2
Цитата: syamtomov
относительно возрастные футболисты, хозяин клуба пошёл, что называется, ва-банк:" ЧЕМПИОНАМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ЭТОМ СЕЗОНЕ!
И ТОЧКА!!!"

Хм. Если бы возрастные из нашего или хотя бы хохлятского чемпионата, то да. А так это свидетельствует только о желании кого-то навариться на "желании хозяина".

Видимо в нашем чемпионате защитники хуже по соотношению "цена-качество". А здесь относительно недорогой и очень квалифицированный возрастной футболист.
И на чём здесь навариваться? Не пойму.

Цитата: Kolpino2
Единственный ваш шанс - это возможное "поумнение" Федуна.

Это к Миллеру и Цыгану.
Первого заставил Путин "поумнеть" в части расходования средств госкорпораций, а второй...
А второй сам уже "умный": всё хочет второй Шахтёр создать, привлекая своих цыганчат с исторической родины и бразильцев.
Но, как говорится в той поговорке, нельзя войти в одну реку дважды.
Один раз повезло, а, вот, второй... smirk
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: bugimen (Сегодня, 17:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
кто следующий в Спартак? Зубастик grin ?
Регистрация: 28.01.2010
№3 Написал: Avtokrat (Сегодня, 17:34) #
  • +2
  •  (2)
online

Бред
Регистрация: 26.05.2012
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:30) #
  • -6
  •  (6)

Цитата: syamtomov
относительно возрастные футболисты, хозяин клуба пошёл, что называется, ва-банк:" ЧЕМПИОНАМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ЭТОМ СЕЗОНЕ!
И ТОЧКА!!!"

Хм. Если бы возрастные "с регалиями" из нашего или хотя бы хохлятского чемпионата, то да. А так это свидетельствует только о желании кого-то навариться на "желании хозяина". Единственный ваш шанс - это возможное "поумнение" Федуна.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:27) #
  • -1
  •  (3)

33-летний футболист

Судя по тому, что в новостях о Спартаке чаще всего упоминаются относительно возрастные футболисты, хозяин клуба пошёл, что называется, ва-банк:" ЧЕМПИОНАМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ЭТОМ СЕЗОНЕ!
И ТОЧКА!!!"
А после?
Как говорила Скарлет О Хара, "я подумаю об этом завтра". smirk
Регистрация: 6.08.2008
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