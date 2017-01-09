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"Спартак" хочет приобрести защитника "Саутгемптона" Фонте
"Спартак" в зимнее трансферное окно рассчитывает приобрести центрального защитника "Саутгемптона" и сборной Португалии Жозе Фонте, утверждает "Спорт-Экспресс".
Недавно 33-летний футболист подал запрос на разрешение вести переговоры с другими клубами.
Фонте летом 2016 года провел в основном составе все матчи плей-офф и стал чемпионом Европы. В текущем розыгрыше АПЛ футболист принял участие в 17 встречах. По информации transfermarkt.de, его контракт истекает летом 2018 года, а трансферная стоимость оценивается в €6 млн.
Недавно 33-летний футболист подал запрос на разрешение вести переговоры с другими клубами.
Фонте летом 2016 года провел в основном составе все матчи плей-офф и стал чемпионом Европы. В текущем розыгрыше АПЛ футболист принял участие в 17 встречах. По информации transfermarkt.de, его контракт истекает летом 2018 года, а трансферная стоимость оценивается в €6 млн.
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