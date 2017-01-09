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Виталий Денисов: никто из иностранных клубов не обращался ко мне

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов сообщил, что иностранные клубы к нему не обращались.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Денисов хочет покинуть "Локомотив" в зимнее трансферное окно. По информации источника, к футболисту проявляют интерес клубы из Турции и Китая, в частности, "Трабзонспор".

"Никто из иностранных клубов не обращался ко мне по поводу смены команды, будь то Турция, Германия или другая страна. Я сам все узнаю из прессы. "Локомотив" также не оповещал меня о каком-либо интересе", - цитирует Денисова ТАСС.
Теги: Денисов В. Локомотив
Сегодня, 17:45
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