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Агент: Беррио переходит в "Зенит"? Пока еще переговоров нет

Нападающий "Атлетико Насьонал" Орландо Беррио пока еще далек от перехода в "Зенит", сообщил агент футболиста Харди Меленерс.

"Беррио переходит в "Зенит"? На данный момент у нас нет официальных контактов. Переговоры с "Зенитом" пока не ведутся", - цитирует агента "Спорт день за днем".
Теги: Зенит
Сегодня, 19:00
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18
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№18 Написал: Butcher (Сегодня, 20:26) #
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Сибирячок,
Гена, ты окучивай морковку и дальше на даче своей, вышел на пенсию - сиди на жопе ровно. Ты в натуре берега путаешь, мешаешь срач на говносайте с личной жизнью, выясняешь там что-то за людей. Кто пасёт - тот хyй сосёт - запомни это по жизни.
Регистрация: 20.12.2015
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:20) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Butcher
Сибирячок,
ты ебливый мясной мусорок, вот и спалился лишний раз. На хyю тебя вертел, чмо старое. Так себе и запиши. Мне на вас всегда насрать было, а раз что-то накопал обо мне, то знать должен, что расписарить могу харю тебе от уха и до уха, будешь колёса жрать вплоть до своего погоста

Насильника, приезжай, я дам тебе шанс небольшой выполнить своё обещание. Только потом не жалей. Жду.
мне 15 минут нужно - буду в любом месте в Кстово. помнишь город?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: Butcher (Сегодня, 20:16) #
  • -3
  •  (3)

Сибирячок,
ты ебливый мясной мусорок, вот и спалился лишний раз. На хyю тебя вертел, чмо старое. Так себе и запиши. Мне на вас всегда насрать было, а раз что-то накопал обо мне, то знать должен, что расписарить могу харю тебе от уха и до уха, будешь колёса жрать вплоть до своего погоста
Регистрация: 20.12.2015
№15 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:59) #
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Цитата: Butcher
Президент «Атлетико Насьоналя» Хуан Карлос заявил, что на форварда Орландо Беррио, помимо «Зенита», также претендует ЦСКА,

Ну, если еще и Динамо сейчас нарисуется, то действительно игрок - погибель Спартака.
Регистрация: 12.11.2007
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:59) #
  • -3
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Butcher
Сибирячок,
тебя чмошника кто вообще спрашивал? сиди под шконарём тихо, петушок мясной, не лезь к мужчинам

Пончик, я думаю тебе пора ответить за свои слова. Или зассышь встретиться? Может в Кстово встретимся возле той зоны, где ты отбывал срок под шконкой?
Я даже твою статью знаю.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: Butcher (Сегодня, 19:57) #
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  •  (10)

Сибирячок,
тебя чмошника кто вообще спрашивал? сиди под шконарём тихо, петушок мясной, не лезь к мужчинам
Регистрация: 20.12.2015
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:55) #
  • -4
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Butcher
Президент «Атлетико Насьоналя»: ЦСКА готов заплатить за Беррио больше «Зенита»

Насмешил. Этот Лаврентий Палыч Беррио недоступен вам. Или Гинер решил наступить на грабли Витеньки и проепать последние 10 лямов? Их нет у Гинера, тем-более, что владелец ЦСКА Вадим Гинер, а не Евгений.

Цитата: Пивовед
Но форма Зенита претерпит некоторые изменения- она станет белой в вертикальную голубую полоску..

С приходом Молло она окончательно приобретёт цвета радуги.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: Quincy (Сегодня, 19:52) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цветет в Тбилиси алыча не для Лаврентий Палыча smile
Регистрация: 2.09.2016
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:43) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Пивовед
Надо полагать, с приходом товарища Беррио Зеня начнёт путешествовать по стране в вагонах- теплушках..

Враги Зенита будут готовиться к сезону на Колыме blush

Но форма Зенита претерпит некоторые изменения- она станет белой в вертикальную голубую полоску..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№9 Написал: Butcher (Сегодня, 19:39) #
  • +1
  •  (3)

Хитрый Лис,
Президент «Атлетико Насьоналя»: ЦСКА готов заплатить за Беррио больше «Зенита» blush

Президент «Атлетико Насьоналя» Хуан Карлос заявил, что на форварда Орландо Беррио, помимо «Зенита», также претендует ЦСКА, который готов приобрести игрока за большую сумму.

- Мы вели переговоры с «Зенитом», но вдруг узнали, что еще один клуб из России готов взять нашего игрока. Несколько часов назад мы говорили по телефону с президентом ЦСКА Евгением Гинером, и он сказал, что клуб из Москвы готов отцепить «Зенит» от этой сделки и заплатить 10 млн евро за нашего игрока. Так что в ближайшие дни сделка может быть заключена и Беррио полетит в Москву на медобследовение, - приводит слова Карлоса My Wealthy Affiliate.

Напомним, ранее Карлос говорил, что «Зенит» и «Атлетико» близки к завершению сделки, а сумма трансфера составит 6-7 миллионов евро.
Регистрация: 20.12.2015
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:24) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Надо полагать, с приходом товарища Беррио Зеня начнёт путешествовать по стране в вагонах- теплушках..

Враги Зенита будут готовиться к сезону на Колыме blush
Регистрация: 19.03.2010
№7 Написал: Веселый17 (Сегодня, 19:23) #
  • -6
  •  (6)

Нее... Ну это истинный ариец...
Регистрация: 2.01.2017
№6 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 19:20) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Думаю,Мирча понимает,что делает..Он строит более быструю команду,это очевидно!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:20) #
  • -4
  •  (8)

Нееее, этот тоже не негр! Чистокровный индеец!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:18) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Надо полагать, с приходом товарища Беррио Зеня начнёт путешествовать по стране в вагонах- теплушках..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 19:18) #
  • -1
  •  (9)

Butcher,
дурак
Регистрация: 15.08.2016
№2 Написал: Butcher (Сегодня, 19:17) #
  • -5
  •  (13)

ТИboo,
Сегодня праздник у бомжат, ликует вся Нигерия!
В "Зенит" сегодня привезли Орландо негру Беррио
Регистрация: 20.12.2015
№1 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 19:07) #
  • +3
  •  (13)

Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия, сегодня в гости к нам пришел - Лаврентий Палыч Беррио.
Регистрация: 6.08.2016
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