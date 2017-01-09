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Роман Павлюченко: после матча с "Тереком" два дня не выходил на улицу

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко ответил на вопрос о скандальном матче против "Терека" (1:4).

- Вы часто самокритичны. Черта характера или просто уверенность, что можете больше?

– Могу больше. Помню, когда пришел в "Спартак", Романцев в первый день вызвал к себе и сказал: "Будешь забивать десять мячей за сезон – станешь хорошим нападающим. Если меньше – плохим". Вот я и старался каждый год держать планку в десять и больше голов. На сегодняшний день у меня только три гола – это хреново.

- Какие у вас были эмоции после того матча с "Тереком"?

– Никаких. Со стадиона сразу уехал домой и два дня после игры не выходил на улицу. Знал, что будут задавать много вопросов о матче. Конечно, стыдно за такие игры, но что поделать? Бывало, и по семь пропускали. Так что четыре мяча – еще не так страшно.

"Советский спорт"
Теги: Павлюченко Урал Терек
Сегодня, 19:55
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(0)
№3 Написал: Wonderland (Сегодня, 20:13) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Сибирячок
Палишься, Пав, палишься.

smile


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№2 Написал: Wilshere (Сегодня, 19:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Обычно когда кто-то обыгрывает Терек не выходят на улицу
Регистрация: 4.05.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Откуда знал, что будут задавать вопросы? Палишься, Пав, палишься.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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