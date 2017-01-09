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Роман Павлюченко: после матча с "Тереком" два дня не выходил на улицу
Нападающий "Урала" Роман Павлюченко ответил на вопрос о скандальном матче против "Терека" (1:4).
- Вы часто самокритичны. Черта характера или просто уверенность, что можете больше?
– Могу больше. Помню, когда пришел в "Спартак", Романцев в первый день вызвал к себе и сказал: "Будешь забивать десять мячей за сезон – станешь хорошим нападающим. Если меньше – плохим". Вот я и старался каждый год держать планку в десять и больше голов. На сегодняшний день у меня только три гола – это хреново.
- Какие у вас были эмоции после того матча с "Тереком"?
– Никаких. Со стадиона сразу уехал домой и два дня после игры не выходил на улицу. Знал, что будут задавать много вопросов о матче. Конечно, стыдно за такие игры, но что поделать? Бывало, и по семь пропускали. Так что четыре мяча – еще не так страшно.
"Советский спорт"
- Вы часто самокритичны. Черта характера или просто уверенность, что можете больше?
– Могу больше. Помню, когда пришел в "Спартак", Романцев в первый день вызвал к себе и сказал: "Будешь забивать десять мячей за сезон – станешь хорошим нападающим. Если меньше – плохим". Вот я и старался каждый год держать планку в десять и больше голов. На сегодняшний день у меня только три гола – это хреново.
- Какие у вас были эмоции после того матча с "Тереком"?
– Никаких. Со стадиона сразу уехал домой и два дня после игры не выходил на улицу. Знал, что будут задавать много вопросов о матче. Конечно, стыдно за такие игры, но что поделать? Бывало, и по семь пропускали. Так что четыре мяча – еще не так страшно.
"Советский спорт"
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