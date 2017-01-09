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"Краснодар" объявил о подписании контракта с Кристианом Рамиресом
9 января игрок сборной Эквадора Кристиан Рамирес прошел медицинское обследование, после чего подписал трудовое соглашение с "Краснодаром", информирует официальный сайт "быков".
Соглашение рассчитано на 4,5 года. Предыдущим клубом 22-летнего левого защитника был "Ференцварош" из Будапешта, в составе которого Рамирес выиграл Чемпионат и Кубок Венгрии, а также Кубок венгерской Лиги. С завтрашнего дня новобранец приступает к тренировкам в составе "горожан".
Соглашение рассчитано на 4,5 года. Предыдущим клубом 22-летнего левого защитника был "Ференцварош" из Будапешта, в составе которого Рамирес выиграл Чемпионат и Кубок Венгрии, а также Кубок венгерской Лиги. С завтрашнего дня новобранец приступает к тренировкам в составе "горожан".
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