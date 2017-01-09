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"Краснодар" объявил о подписании контракта с Кристианом Рамиресом

9 января игрок сборной Эквадора Кристиан Рамирес прошел медицинское обследование, после чего подписал трудовое соглашение с "Краснодаром", информирует официальный сайт "быков".

Соглашение рассчитано на 4,5 года. Предыдущим клубом 22-летнего левого защитника был "Ференцварош" из Будапешта, в составе которого Рамирес выиграл Чемпионат и Кубок Венгрии, а также Кубок венгерской Лиги. С завтрашнего дня новобранец приступает к тренировкам в составе "горожан".
Теги: Краснодар Трансферы
Сегодня, 20:09
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11
(1)
№11 Написал: MIG Piter (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: maradona72
В ФК Краснодаре все такие.

да, так и есть
но тому есть причины. Основная - ФФП.
Цитата: maradona72
Только разукрашенный поймал попутку, но не на долго.

тож думаю, уйдет из Краснодара и серьезно сдаст(но не желаю ему этого)


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:42) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: MIG
, игрок среднего уровня и с неплохим потенциалом.

В ФК Краснодаре все такие. Только разукрашенный поймал попутку, но не на долго.
А все остальное сэкон-хэнд, как говорит дядя Гена.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:38) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Kolpino2
Бананы из Эквадора хорошие, поглядим на футболистов.

Наш Нобоа очень неплох !
Регистрация: 23.09.2016
№8 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 20:35) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2

Мельгареха крут. Хорошо за деньги забивает.

думаешь в кубани ему платили больше, чем платит федун?


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№7 Написал: MIG Piter (Сегодня, 20:35) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Кот МатроскиN
где хваленая академия?

В 2016 году в старшей возрастной групппе(99 г) краснодарская академия четырежды за 2016 год вынесла академию Спартака. Трижды с крупным счетом(4-1, 3-0, 4-1, если память не изменяет). Крансодарская академия выиграла два наиболее значимых турнира в России - кубок РФС и финал первенства России. Спартак остался вторым и был натурально бит в трех матчах из четырех.

среди пацанов до 10 лет самый престижный по России турнир сейчас в Москве проходит.
Завтра в финале играют угадай кто? - ЦСКА с Краснодаром.
За третье место сыграют Спартак и Чертаново.
Ну и места ниже разыграют: Локо, Динамо, Зенит, Рубин и т.д.

растут пацаны, растут.

p.s. Скоро(лет через 5) будет несколько воспитанников под основой, может и стабильно в основе. Сейчас вот Комличенко вернули из Слована. Еще пару ребят из ранних "выпусков" везут на сборы. Но их полноценными воспитанниками не назвать - эти приходили в систему клуба в 13-15 лет.
Те, что пришли в ранние годы пока растут. И как я уже сказал ранее, дерут *опу большинству клубов, в том числе и сильнейшим академиям страны.

Цитата: maradona72
Галицкий выращивает сырье для столичных грандов.

чебля, извините? ))) кто ж из грандов сможет Галицкому что-либо предложить за его воспитанника? Деньги? Большие деньги? laughing

Цитата: maradona72
а вот краснодарцы зоркие на глаз!

ну а тут время покажет.
Быстрее всего, игрок среднего уровня и с неплохим потенциалом.


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:31) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: myspartaksuperclub
посмотри на нашего мельгарехо, ни в какое сравнение не идет с бананами.

Мельгареха крут. Хорошо за деньги забивает. Молодец. Этот самый Рамирес будет плохо играть, к Мельгарехе отправят.
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Кот МатроскиN
где хваленая академия?

До 22-х летнего возраста воспитанникам академии ещё лет 6 где-то.
Регистрация: 17.02.2008
№4 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 20:24) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2

Бананы из Эквадора хорошие, поглядим на футболистов.

посмотри на нашего мельгарехо, ни в какое сравнение не идет с бананами.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: Кот МатроскиN
де хваленая академия?

Маленькие еще , да и не будут выпускать у себя. Галицкий выращивает сырье для столичных грандов.

п.с. Игрока с венгерского чемпа в европе не разглядели, а вот краснодарцы зоркие на глаз!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:15) #
  • 0
  •  (4)

Бананы из Эквадора хорошие, поглядим на футболистов.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:12) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
где хваленая академия?


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
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