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Агент: "Краснодар" не стал препятствовать трансферу Куасси в "Селтик
Полузащитник "Краснодара" Эбуэ Куасси перейдет в "Селтик", российский клуб не стал препятствовать переходу, необходимому для прогресса ивуарийского игрока, заявил агент футболиста Ив Амагбеньон.
"Эбуэ Куасси переходит в "Селтик" – это 100% решено. "Краснодар" - отличный клуб, в нем не было никаких проблем. Но Эбуэ молод и у него много амбиций, он хочет поиграть в английской премьер-лиге или, например, в Испании. Для нас "Селтик" - это мостик между тем, как развивалась карьера футболиста в "Краснодаре" и его потенциальным будущим в английской премьер-лиге или Ла Лиге. Когда поступило предложение, "Краснодар" не стал препятствовать, поскольку они понимали, что игроку нужно прогрессировать, а "Селтик" - это новый опыт и шаг на пути к целям", - цитирует агента "Р-Спорт".
"Эбуэ Куасси переходит в "Селтик" – это 100% решено. "Краснодар" - отличный клуб, в нем не было никаких проблем. Но Эбуэ молод и у него много амбиций, он хочет поиграть в английской премьер-лиге или, например, в Испании. Для нас "Селтик" - это мостик между тем, как развивалась карьера футболиста в "Краснодаре" и его потенциальным будущим в английской премьер-лиге или Ла Лиге. Когда поступило предложение, "Краснодар" не стал препятствовать, поскольку они понимали, что игроку нужно прогрессировать, а "Селтик" - это новый опыт и шаг на пути к целям", - цитирует агента "Р-Спорт".
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