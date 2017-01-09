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Йоан Молло будет зарабатывать в "Зените" около 2 млн евро в год

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло близок к переходу в "Зенит", информирует "Спорт-Экспресс".

Сегодня сообщалось, что 27-летний футболист проходит медосмотр в Санкт-Петербурге.

Сумма отступных в контракте Молло составляет около 3 миллионов евро, за эти деньги "Зенит" и выкупит футболиста. Молло подпишет контракт с новым клубом на 3,5 года и будет зарабатывать около 2 миллионов евро в год.
Теги: Молло Зенит
Сегодня, 20:34
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(2)
№12 Написал: roodwit (Сегодня, 20:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Opioman
Цитата: roodwit
Пруф в студию где четко написано что у адриано будет зарплата 5 лямов

а спортэкспресс прямо истина в последней инстанции?

Все ясно с вами,серьезно верите что он будет 5 лямов получать?)))в милане у него 3 было,столько и в спартаке будет
Регистрация: 30.12.2016
№11 Написал: Wonderland (Сегодня, 20:53) #
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Цитата: roodwit
Пруф в студию

Ща нарисует. Они там все правдивые, то Спартак Бердыева сманил у них, то Адриану за 10 лямов купил, то они вон на Векселе 21 млн ЗАРАБОТАЛИ, купив за 40, продав за семь. А уж стадион они на свои построили! Усрались прям бетон мешать и кирпичи класть!


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№10 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 20:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: roodwit

Пруф в студию где четко написано что у адриано будет зарплата 5 лямов

нажми на эмблему спартака и ищи новость про это на сайте, там есть такое.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№9 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 20:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: myspartaksuperclub
что-то маловато, в нашем спартаке лавочник мельгарехо столько получает, а адриано будет вообще пятёру евролямов получать.

Камрад зеничтик а где написано что молло будет игроком основы,будет с ваньком навасельцевым по большим праздникам выходить,да и у адриано будет 3 ляма максимум,по 5 лямов только в нашем зените пичинене платят,нам не жалко


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№8 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 20:52) #
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Цитата: roodwit
Пруф в студию где четко написано что у адриано будет зарплата 5 лямов

а спортэкспресс прямо истина в последней инстанции?


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№7 Написал: roodwit (Сегодня, 20:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Мурмаши1975
Два ляма за секонд хенд?

Действительно, маловато. Вон Федун 5 лямов бразильскому сэконд-хэнду отгрузил...

Пруф в студию где четко написано что у адриано будет зарплата 5 лямов
Регистрация: 30.12.2016
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мурмаши1975
Два ляма за секонд хенд?

Действительно, маловато. Вон Федун 5 лямов бразильскому сэконд-хэнду отгрузил...
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 20:46) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
что-то маловато, в нашем спартаке лавочник мельгарехо столько получает, а адриано будет вообще пятёру евролямов получать.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№4 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 20:45) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Два ляма за секонд хенд? Ну и цены у вас в Питере!


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
№3 Написал: Wonderland (Сегодня, 20:43) #
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Ага, в перерывах будет подрабатывать в стиле "повернись к лесу передом, к клиенту - задом" smile
Дороговатый секонд=хенд получился, вторсырье подорожало?


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№2 Написал: Веселый17 (Сегодня, 20:40) #
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  •  (5)

голубая зинА... голубая... голубая зинА...
Регистрация: 2.01.2017
№1 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 20:38) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Красавец мужчина,нашему зениту не жалко 2 млн для секон хенда,главное чтобы играл хорошо,так же не важно кому он свой зад подставляет,главное что бы не черный был:)вперед наш зенит пичинен


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
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