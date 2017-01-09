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Йоан Молло будет зарабатывать в "Зените" около 2 млн евро в год
Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло близок к переходу в "Зенит", информирует "Спорт-Экспресс".
Сегодня сообщалось, что 27-летний футболист проходит медосмотр в Санкт-Петербурге.
Сумма отступных в контракте Молло составляет около 3 миллионов евро, за эти деньги "Зенит" и выкупит футболиста. Молло подпишет контракт с новым клубом на 3,5 года и будет зарабатывать около 2 миллионов евро в год.
Сегодня сообщалось, что 27-летний футболист проходит медосмотр в Санкт-Петербурге.
Сумма отступных в контракте Молло составляет около 3 миллионов евро, за эти деньги "Зенит" и выкупит футболиста. Молло подпишет контракт с новым клубом на 3,5 года и будет зарабатывать около 2 миллионов евро в год.
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