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Андрей Созин: сокращать количество команд в РФПЛ не нужно

Футбольный эксперт, член комитета по этике Андрей Созин прокомментировал предложение члена исполнительного комитета Российского футбольного союза Игоря Лебедева сократить количество команд в РФПЛ.

"Вступать в полемику с Игорем Владимировичем Лебедевым на страницах спортивных СМИ не совсем корректно. Но, на мой взгляд, сокращать количество команд в РФПЛ не нужно. А вот пересмотреть работу комитетов РФС, которые занимаются лицензированием клубов, стоит. Они должны действовать по-другому. Не дело, когда две команды РФПЛ по ходу сезона распродают игроков и перестают играть", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин
Сегодня, 23:06
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