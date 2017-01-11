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Али Наиби: "Бешикташ" не обращался в "Краснодар" по поводу Смолова

Менеджер по трансферам «Бешикташа» Али Наиби в разговоре с "Чемпионатом" сообщил, что турецкий клуб не собирается вести переговоры с 26-летним нападающим «Краснодара» Фёдором Смоловым.

Ранее в турецких СМИ сообщалось, что Смолов попал в сферу интересов «Бешикташа». Отмечалось, что представители турецкого клуба сделали предложение игроку и руководству нынешней зимой, но получили отказ.

"Трансфер Смолова в "Бешикташ"? Эта информация совершенно не соответствует действительности. С клубом никто не контактировал по этому поводу", — сказал менеджер.
Теги: Смолов Бешикташ
Сегодня, 16:03
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№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 17:04) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Boss52
Не советую Краснодару иметь дело с турками, тем более у которых фамилия Наиби.

laughing
Регистрация: 12.02.2014
№1 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:13) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Не советую Краснодару иметь дело с турками, тем более у которых фамилия Наиби.
Регистрация: 29.11.2014
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