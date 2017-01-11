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Файзулин будет тренироваться отдельно от "Зенита" со своими тренерами
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Виктор Файзулин по согласованию с «Зенитом» будет заниматься по индивидуальной программе отдельно от команды со своими тренерами. Футболист вернётся к занятиям с клубом, как только у него пропадут болевые ощущения.
11 января «Зенит» вылетел на сборы в Объединённые Арабские Эмираты. Тренерский штаб взял 31 футболиста, но Виктора Файзулина в списке не оказалось.
В конце сентября 2015 года у Файзулина случился рецидив травмы колена, и после этого он не играл. В сезоне-2015/16 футболист провёл за клуб из Санкт-Петербурга шесть матчей. За «Зенит» Файзулин выступает с 2007 года.
11 января «Зенит» вылетел на сборы в Объединённые Арабские Эмираты. Тренерский штаб взял 31 футболиста, но Виктора Файзулина в списке не оказалось.
В конце сентября 2015 года у Файзулина случился рецидив травмы колена, и после этого он не играл. В сезоне-2015/16 футболист провёл за клуб из Санкт-Петербурга шесть матчей. За «Зенит» Файзулин выступает с 2007 года.
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