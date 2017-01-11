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Файзулин будет тренироваться отдельно от "Зенита" со своими тренерами

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Виктор Файзулин по согласованию с «Зенитом» будет заниматься по индивидуальной программе отдельно от команды со своими тренерами. Футболист вернётся к занятиям с клубом, как только у него пропадут болевые ощущения.

11 января «Зенит» вылетел на сборы в Объединённые Арабские Эмираты. Тренерский штаб взял 31 футболиста, но Виктора Файзулина в списке не оказалось.

В конце сентября 2015 года у Файзулина случился рецидив травмы колена, и после этого он не играл. В сезоне-2015/16 футболист провёл за клуб из Санкт-Петербурга шесть матчей. За «Зенит» Файзулин выступает с 2007 года.
Теги: Файзулин Зенит
Сегодня, 16:12
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(0)
№3 Написал: jeyson1328 санкт-петербург (Сегодня, 16:29) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Когда его уже уволят? Работник из него никакущий, деньги получает а работу не работает...
Регистрация: 18.02.2013
№2 Написал: Батька (Сегодня, 16:18) #
  • -4
  •  (18)

Еще одного загубили голубые
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:16) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Если этот отдельно, то почему Гасилина не взяли?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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