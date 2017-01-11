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Агент: скорее всего, в ближайшие дни Луис Адриано подпишет контракт со "Спартаком"

Бразильский нападающий "Милана" Луис Адриано сразу после медобследования должен встретиться с руководством "Спартака" и подписать с красно-белыми соглашение. Эту информацию "СЭ" подтвердил агент футболиста Гилмар Велоз.

– Все решится в ближайшие дни, – сказал агент. – Сегодня нападающий проходит медобследование, после чего у него запланирована встреча с руководством клуба. Скорее всего, необходимые подписи будут поставлены на следующий день.
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 16:25
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(3)
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Не, не подпишет.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:43) #
  • -4
  •  (6)

[/quote]необходимые подписи будут поставлены на следующий день.[quote]

окропим белый лист красненьким
Регистрация: 7.12.2016
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