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Агент: скорее всего, в ближайшие дни Луис Адриано подпишет контракт со "Спартаком"
Бразильский нападающий "Милана" Луис Адриано сразу после медобследования должен встретиться с руководством "Спартака" и подписать с красно-белыми соглашение. Эту информацию "СЭ" подтвердил агент футболиста Гилмар Велоз.
– Все решится в ближайшие дни, – сказал агент. – Сегодня нападающий проходит медобследование, после чего у него запланирована встреча с руководством клуба. Скорее всего, необходимые подписи будут поставлены на следующий день.
– Все решится в ближайшие дни, – сказал агент. – Сегодня нападающий проходит медобследование, после чего у него запланирована встреча с руководством клуба. Скорее всего, необходимые подписи будут поставлены на следующий день.
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