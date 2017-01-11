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Денис Бояринцев: Габулов и Комбаров - отличные приобретения для "Арсенала"
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев прокомментировал переход вратаря Владимира Габулова и защитника Кирилла Комбарова в тульский "Арсенал". Он отметил, что оба футболиста смогут стать ключевыми игроками клуба.
– Габулов и Комбаров – отличные приобретения для "Арсенала", - сказал Бояринцев в интервью "СЭ". - У обоих футболистов огромный опыт. Безусловно, для тульского клуба это усиление.
Почему Кирилл не выступает за "Спартак"? Есть тренерские пристрастия, тренерское видение. Кто-то под него подходит, а кто-то – нет. Для меня братья Комбаровы всегда были равноценны по силам. То, что сегодня ребята выступают за разные клубы, еще ни о чем не говорит.
Что касается Габулова, у него за спиной огромное количество матчей, в том числе выступления за национальную сборную. У Владимира отличный возраст для вратаря. Думаю, он поможет команде в борьбе за выживание.
Вряд ли футболисты с таким именем приобретались для того, чтобы оказаться на скамейке запасных. Скорее, они войдут в костяк основного состава.
– Габулов и Комбаров – отличные приобретения для "Арсенала", - сказал Бояринцев в интервью "СЭ". - У обоих футболистов огромный опыт. Безусловно, для тульского клуба это усиление.
Почему Кирилл не выступает за "Спартак"? Есть тренерские пристрастия, тренерское видение. Кто-то под него подходит, а кто-то – нет. Для меня братья Комбаровы всегда были равноценны по силам. То, что сегодня ребята выступают за разные клубы, еще ни о чем не говорит.
Что касается Габулова, у него за спиной огромное количество матчей, в том числе выступления за национальную сборную. У Владимира отличный возраст для вратаря. Думаю, он поможет команде в борьбе за выживание.
Вряд ли футболисты с таким именем приобретались для того, чтобы оказаться на скамейке запасных. Скорее, они войдут в костяк основного состава.
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