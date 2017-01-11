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"Галатасарай" не станет покупать Ломбертса из-за возраста игрока

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс не перейдет в «Галатасарай», пишет Sports.ru со ссылкой на Futbol Arena.

Турецкий клуб отказался приобретать 31-летнего бельгийского футболиста.

Руководство «Галатасарая» наложило вето на это трансфер из-за возраста игрока и потенциальных затрат на сделку.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу разрешил 31-летнему бельгийцу вести переговоры с «Галатасараем».
Теги: Галатасарай Ломбертс Зенит
Сегодня, 17:22
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