Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:52
Криштиану Роналду: против меня было много кампаний в футболе и за его пределами, но я заткнул их (3)
Криштиану Роналду: против меня было много кампаний в футболе и за его пределами, но я заткнул их (3)
15:43
Бывший врач "Спартака": в свои 34 Широков бегал кроссы наравне с Промесом и без всякой одышки (7)
Бывший врач "Спартака": в свои 34 Широков бегал кроссы наравне с Промесом и без всякой одышки (7)
09:52
Виталий Мутко: искали коррупцию в заявке России на ЧМ-2018, а нашли - в Германии 2006 года (7)
Виталий Мутко: искали коррупцию в заявке России на ЧМ-2018, а нашли - в Германии 2006 года (7)
Агент Лысцова подтвердил, что "Зенит" отправил "Бенфике" запрос по игроку
«Зенит» по-прежнему хочет укрепить центр обороны. В этот раз интерес сине-бело-голубых вызвал воспитанник московского «Локомотива» Виталий Лысцов, который принадлежит португальской «Бенфике», но выступает на правах аренды за «Тонделу» (18-ое место в местном чемпионате). Агент 21-летнего игрока Игорь Тимофеев в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» подтвердил, что клубы проведут переговоры о возможном трансфере.
— «Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу Лысцова, дальше все будет зависеть от переговоров, — подчеркнул Тимофеев.
«Бенфика», скорее всего, не согласится отпустить игрока за маленькие деньги и попросит больше указанной стоимости (по данным transfermarkt.de стоимость игрока 500 тысяч евро). Сам Лысцов не против перейти в более серьезный клуб. В «Тонделе» же его не очень устраивает как сама команда, так и тренер. «Зенит» же вполне соответствует амбициям футболиста.
— «Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу Лысцова, дальше все будет зависеть от переговоров, — подчеркнул Тимофеев.
«Бенфика», скорее всего, не согласится отпустить игрока за маленькие деньги и попросит больше указанной стоимости (по данным transfermarkt.de стоимость игрока 500 тысяч евро). Сам Лысцов не против перейти в более серьезный клуб. В «Тонделе» же его не очень устраивает как сама команда, так и тренер. «Зенит» же вполне соответствует амбициям футболиста.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.