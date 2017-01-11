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Агент Лысцова подтвердил, что "Зенит" отправил "Бенфике" запрос по игроку

«Зенит» по-прежнему хочет укрепить центр обороны. В этот раз интерес сине-бело-голубых вызвал воспитанник московского «Локомотива» Виталий Лысцов, который принадлежит португальской «Бенфике», но выступает на правах аренды за «Тонделу» (18-ое место в местном чемпионате). Агент 21-летнего игрока Игорь Тимофеев в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» подтвердил, что клубы проведут переговоры о возможном трансфере.

— «Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу Лысцова, дальше все будет зависеть от переговоров, — подчеркнул Тимофеев.

«Бенфика», скорее всего, не согласится отпустить игрока за маленькие деньги и попросит больше указанной стоимости (по данным transfermarkt.de стоимость игрока 500 тысяч евро). Сам Лысцов не против перейти в более серьезный клуб. В «Тонделе» же его не очень устраивает как сама команда, так и тренер. «Зенит» же вполне соответствует амбициям футболиста.
Теги: Лысцов Зенит Бенфика
Сегодня, 17:32
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№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 17:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Берем явно из соображений - а "вдруг заиграет"...

Паспорт, паспорт... прклятый лимит.
Регистрация: 24.09.2013
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