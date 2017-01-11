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Дмитрий Селюк: я договорился о переходе Траоре в "Малагу", но "Монако" не подписало бумаги
Нападающий ЦСКА Ласина Траоре, принадлежащий «Монако», прибыл в расположение армейского клуба в Испании. 26-летний ивуариец был близок к переходу в испанскую «Малагу», но, по всей видимости, вторую часть сезона проведет в РФПЛ. За комментариями «Спорт День за Днем» обратился к агенту игрока Дмитрию Селюку.
— В вопросе Траоре возникли определенные сложности, он приехал на сбор ЦСКА и в скором времени начнет работу под руководством Виктора Гончаренко. Сейчас Ласина простыл, у него температура, поэтому ему нужно пару дней. У Траоре есть контракт с ЦСКА, у армейцев контракт с ним. Все, что зависело от меня, я сделал — договорился с ЦСКА, «Малагой». Но «Монако» не подписало бумаги. Такое бывает. Я же не могу каждый день приводить клуб и получать от «Монако» отказ. Клоуном я не буду. Французскому клубу, видимо, удобно так. К сожалению, ситуация в этом переходе изначально было сложная. Нужно было согласие многих сторон: ЦСКА, «Малаги», Траоре, «Монако»… С последними не сложилось. У Траоре сохранились амбиции играть за ЦСКА, как у любого другого профессионального футболиста, — отметил Селюк.
— ЦСКА заинтересован в том, чтобы Траоре остался?
— У игрока контракт с ЦСКА до конца сезона, все остальное производное от этого. По-разному может получиться. Впереди два месяца тренировочных сборов, произойти может всякое. У Траоре ситуация усложняется из-за того, что, например, в Англии ему сложно получить работу. Хотя в нем там заинтересованы. Я не знаю, что будет дальше. Может, Гончаренко будет его использовать таким образом, что Ласина станет лучшим бомбардиром. Мне на это было бы интересно посмотреть. И посмотреть, кто больше забьет — Траоре или Луис Адриано.
— Любопытно.
— Вы же прекрасно знаете, когда говорят о Траоре, то говорят в негативном ключе. А Адриано сыграл одну игру в чемпионате. Это худший трансфер 2016 года в Италии, а про него пишут «хорошее приобретение». Зачем этот футболист команде, которая хочет стать чемпионом? А ему уже почти 30 лет. Зачем подписывать контракт, если можно взять в аренду до мая? Это говорит о том, что Каррера, при всем моем к нему уважении, готовит себе красную дорожку в Италию. За избавления от Луиса Адриано Берлусконни и Галлиани будут готовы помогать ему в дальнейшей карьере. Как-то иначе трудно объяснить этот переход. На одну зарплату Адриано можно приобрести несколько футболистов, которые будут не хуже, а даже лучше.
— Еще сообщается, что ЦСКА следит за Аароном Оланаре.
— Моя фамилия не Гинер, я не знаю, за кем следит ЦСКА. Но есть такое понятие — «уходя — уходи». У Оланаре была серьезная травма, а на рынке столько молодых талантливых футболистов… Я удивляюсь такой информации. Вновь пригласить Оланаре большой риск. Можно пригласить других многих талантливых суперигроков.
Напомним, что Траоре провел в первой части сезона 14 матчей за ЦСКА в РФПЛ и забил 5 мячей.
— В вопросе Траоре возникли определенные сложности, он приехал на сбор ЦСКА и в скором времени начнет работу под руководством Виктора Гончаренко. Сейчас Ласина простыл, у него температура, поэтому ему нужно пару дней. У Траоре есть контракт с ЦСКА, у армейцев контракт с ним. Все, что зависело от меня, я сделал — договорился с ЦСКА, «Малагой». Но «Монако» не подписало бумаги. Такое бывает. Я же не могу каждый день приводить клуб и получать от «Монако» отказ. Клоуном я не буду. Французскому клубу, видимо, удобно так. К сожалению, ситуация в этом переходе изначально было сложная. Нужно было согласие многих сторон: ЦСКА, «Малаги», Траоре, «Монако»… С последними не сложилось. У Траоре сохранились амбиции играть за ЦСКА, как у любого другого профессионального футболиста, — отметил Селюк.
— ЦСКА заинтересован в том, чтобы Траоре остался?
— У игрока контракт с ЦСКА до конца сезона, все остальное производное от этого. По-разному может получиться. Впереди два месяца тренировочных сборов, произойти может всякое. У Траоре ситуация усложняется из-за того, что, например, в Англии ему сложно получить работу. Хотя в нем там заинтересованы. Я не знаю, что будет дальше. Может, Гончаренко будет его использовать таким образом, что Ласина станет лучшим бомбардиром. Мне на это было бы интересно посмотреть. И посмотреть, кто больше забьет — Траоре или Луис Адриано.
— Любопытно.
— Вы же прекрасно знаете, когда говорят о Траоре, то говорят в негативном ключе. А Адриано сыграл одну игру в чемпионате. Это худший трансфер 2016 года в Италии, а про него пишут «хорошее приобретение». Зачем этот футболист команде, которая хочет стать чемпионом? А ему уже почти 30 лет. Зачем подписывать контракт, если можно взять в аренду до мая? Это говорит о том, что Каррера, при всем моем к нему уважении, готовит себе красную дорожку в Италию. За избавления от Луиса Адриано Берлусконни и Галлиани будут готовы помогать ему в дальнейшей карьере. Как-то иначе трудно объяснить этот переход. На одну зарплату Адриано можно приобрести несколько футболистов, которые будут не хуже, а даже лучше.
— Еще сообщается, что ЦСКА следит за Аароном Оланаре.
— Моя фамилия не Гинер, я не знаю, за кем следит ЦСКА. Но есть такое понятие — «уходя — уходи». У Оланаре была серьезная травма, а на рынке столько молодых талантливых футболистов… Я удивляюсь такой информации. Вновь пригласить Оланаре большой риск. Можно пригласить других многих талантливых суперигроков.
Напомним, что Траоре провел в первой части сезона 14 матчей за ЦСКА в РФПЛ и забил 5 мячей.
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