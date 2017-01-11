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Агент Оланаре: мы не вели переговоры с ЦСКА

Агент форварда китайского "Гуанчжоу Фули" Аарона Оланаре Атта Анеке прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего в московский ЦСКА.

"Пока не могу сказать ничего конкретного. Контактируем с разными клубами. Но никаких серьезных переговоров на данном этапе ни с кем не вели — в том числе и с ЦСКА.

Сейчас Оланаре в Европе. У него отпуск. Одновременно проходит курс физиотерапии. У него еще год действует контракт с «Гуанчжоу Фули", — приводит слова Анеке "Газета.ру" со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что армейцы следят за восстановлением Оланаре после тяжелой травмы колена. 22-летний нигериец должен вернутся в строй в январе.

Оланаре провел в составе ЦСКА десять матчей во всех турнирах и забил три мяча.
Теги: ЦСКА Оланаре
Сегодня, 18:11
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№1 Написал: скальп (Сегодня, 18:14) #
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еще бы,после такого кидка,западло
Регистрация: 24.12.2016
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