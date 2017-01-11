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Алан Дзагоев: не сомневаюсь, что Васин и Витиньо - усиление для ЦСКА
После сегодняшней дневной тренировки ПФК ЦСКА на сборе в Испании собеседником pfc-cska.com стал полузащитник Алан Дзагоев.
— Алан, как тебе и ребятам работается в эти первые дни сбора?
— Честно? Лично мне пока тяжко (смеётся). Но так всегда, пока втягиваешься в тренировочный режим, пытаешься как можно скорее набрать форму. Настроение хорошее, рад видеть всех ребят, работаем на совесть. Заодно привыкаем к новым требованиям, отличия в тренировочном процессе не сказал бы, что большие, но, конечно же, они есть. Сегодня, к примеру, пробовали новую схему. Но об этом пускай рассказывают тренеры, а мы будем выполнять их установки (улыбается).
— Ты не раз говорил в наших интервью: твой организм устроен так, что не привезти из отпуска пару лишних килограммов практически нереально. Признавайся, какая цифра на этот раз?
— Пятерка «прилипла» (улыбается). Если точнее — четыре-пять килограммов лишних. С 27-го декабря начал активно тренироваться в отпуске, постоянно играл в Дубае в теннис, но 5-6 января, когда было уже всего лишь плюс два кило, сильно заболела спина. Конечно, килограммы в дни вынужденного бездействия тотчас вернулись.
— Сколько времени себе отводишь, чтобы обрести игровые кондиции?
— Думаю, недельки должно хватить. Сейчас стараюсь активно тренироваться и следить за питанием.
— В команду вернулись старые новые знакомые — Витя Васин и Витиньо…
— Рад им, мы с удовольствием работаем вместе. Витька Васин вообще мой давний приятель, такое впечатление, что он и не уезжал, разве что на чуть-чуть. Витиньо по первым тренировкам оставляет хорошее впечатление. Не сомневаюсь, что оба они — усиление для ПФК ЦСКА.
— Алан, как тебе и ребятам работается в эти первые дни сбора?
— Честно? Лично мне пока тяжко (смеётся). Но так всегда, пока втягиваешься в тренировочный режим, пытаешься как можно скорее набрать форму. Настроение хорошее, рад видеть всех ребят, работаем на совесть. Заодно привыкаем к новым требованиям, отличия в тренировочном процессе не сказал бы, что большие, но, конечно же, они есть. Сегодня, к примеру, пробовали новую схему. Но об этом пускай рассказывают тренеры, а мы будем выполнять их установки (улыбается).
— Ты не раз говорил в наших интервью: твой организм устроен так, что не привезти из отпуска пару лишних килограммов практически нереально. Признавайся, какая цифра на этот раз?
— Пятерка «прилипла» (улыбается). Если точнее — четыре-пять килограммов лишних. С 27-го декабря начал активно тренироваться в отпуске, постоянно играл в Дубае в теннис, но 5-6 января, когда было уже всего лишь плюс два кило, сильно заболела спина. Конечно, килограммы в дни вынужденного бездействия тотчас вернулись.
— Сколько времени себе отводишь, чтобы обрести игровые кондиции?
— Думаю, недельки должно хватить. Сейчас стараюсь активно тренироваться и следить за питанием.
— В команду вернулись старые новые знакомые — Витя Васин и Витиньо…
— Рад им, мы с удовольствием работаем вместе. Витька Васин вообще мой давний приятель, такое впечатление, что он и не уезжал, разве что на чуть-чуть. Витиньо по первым тренировкам оставляет хорошее впечатление. Не сомневаюсь, что оба они — усиление для ПФК ЦСКА.
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