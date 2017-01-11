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Алан Дзагоев: не сомневаюсь, что Васин и Витиньо - усиление для ЦСКА

После сегодняшней дневной тренировки ПФК ЦСКА на сборе в Испании собеседником pfc-cska.com стал полузащитник Алан Дзагоев.

— Алан, как тебе и ребятам работается в эти первые дни сбора?
— Честно? Лично мне пока тяжко (смеётся). Но так всегда, пока втягиваешься в тренировочный режим, пытаешься как можно скорее набрать форму. Настроение хорошее, рад видеть всех ребят, работаем на совесть. Заодно привыкаем к новым требованиям, отличия в тренировочном процессе не сказал бы, что большие, но, конечно же, они есть. Сегодня, к примеру, пробовали новую схему. Но об этом пускай рассказывают тренеры, а мы будем выполнять их установки (улыбается).

— Ты не раз говорил в наших интервью: твой организм устроен так, что не привезти из отпуска пару лишних килограммов практически нереально. Признавайся, какая цифра на этот раз?
— Пятерка «прилипла» (улыбается). Если точнее — четыре-пять килограммов лишних. С 27-го декабря начал активно тренироваться в отпуске, постоянно играл в Дубае в теннис, но 5-6 января, когда было уже всего лишь плюс два кило, сильно заболела спина. Конечно, килограммы в дни вынужденного бездействия тотчас вернулись.

— Сколько времени себе отводишь, чтобы обрести игровые кондиции?
— Думаю, недельки должно хватить. Сейчас стараюсь активно тренироваться и следить за питанием.

— В команду вернулись старые новые знакомые — Витя Васин и Витиньо…
— Рад им, мы с удовольствием работаем вместе. Витька Васин вообще мой давний приятель, такое впечатление, что он и не уезжал, разве что на чуть-чуть. Витиньо по первым тренировкам оставляет хорошее впечатление. Не сомневаюсь, что оба они — усиление для ПФК ЦСКА.
Теги: ЦСКА Васин Витиньо Дзагоев
Сегодня, 19:12
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5
(2)
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: скальп
осликов бомбануло

Они прекрасно понимают, что ихний клуб ждут не простые времена . Вот и нервничают. Срываются на нас, на адекватных любителей и ценителей футбола.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: скальп (Сегодня, 20:26) #
  • -1
  •  (1)

осликов бомбануло,какие же вы отсталые и примитивные
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 20:11) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: скальп
joy реально осёл

оо,свиной шлепок опять в лужу пернул
Регистрация: 7.09.2015
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:56) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
joy реально осёл

самокритично ты


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: скальп (Сегодня, 19:21) #
  • -7
  •  (13)

joy реально осёл
Регистрация: 24.12.2016
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