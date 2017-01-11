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Гаджибеков не согласился на понижение зарплаты и покинул "Анжи"
Клуб и игрок пришли к соглашению о расторжении контракта, сообщает официальный сайт «Анжи».
Али Гаджибеков начал карьеру в «Анжи» и выступал за клуб на протяжении десяти лет, был капитаном команды. В составе «Анжи» защитник становился бронзовым призером чемпионата России. На счету Гаджибекова 196 матчей за клуб в различных турнирах. И он являлся безусловным лидером по этому показателю в нынешнем составе и шестым в истории «Анжи» игроком по количеству проведенных игр.
«Анжи», желая сохранить Али, являющегося воспитанником дагестанского футбола и зарекомендовавшего себя как образцового профессионала, и ценя его многолетнюю преданность, предложил капитану новый контракт, составленный на основе финансовых реалий сегодняшнего дня, с которыми клуб вынужден считаться. Игрок с пониманием отнесся к необходимости пересмотра условий выступлений за клуб, но, рассмотрев их, принял решение покинуть «Анжи». Мы полностью понимаем и принимаем решение Али. Стороны пришли к решению расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
«От всего сердца благодарим Гаджибекова за все, что он сделал для клуба! Желаем, чтобы травмы обходили стороной и дальнейшая карьера была успешной! Двери «Анжи» всегда открыты для тебя, Али!» - говорится в официальном заявлении клуба.
Али Гаджибеков начал карьеру в «Анжи» и выступал за клуб на протяжении десяти лет, был капитаном команды. В составе «Анжи» защитник становился бронзовым призером чемпионата России. На счету Гаджибекова 196 матчей за клуб в различных турнирах. И он являлся безусловным лидером по этому показателю в нынешнем составе и шестым в истории «Анжи» игроком по количеству проведенных игр.
«Анжи», желая сохранить Али, являющегося воспитанником дагестанского футбола и зарекомендовавшего себя как образцового профессионала, и ценя его многолетнюю преданность, предложил капитану новый контракт, составленный на основе финансовых реалий сегодняшнего дня, с которыми клуб вынужден считаться. Игрок с пониманием отнесся к необходимости пересмотра условий выступлений за клуб, но, рассмотрев их, принял решение покинуть «Анжи». Мы полностью понимаем и принимаем решение Али. Стороны пришли к решению расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
«От всего сердца благодарим Гаджибекова за все, что он сделал для клуба! Желаем, чтобы травмы обходили стороной и дальнейшая карьера была успешной! Двери «Анжи» всегда открыты для тебя, Али!» - говорится в официальном заявлении клуба.
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