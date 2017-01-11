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Гаджибеков не согласился на понижение зарплаты и покинул "Анжи"

Клуб и игрок пришли к соглашению о расторжении контракта, сообщает официальный сайт «Анжи».

Али Гаджибеков начал карьеру в «Анжи» и выступал за клуб на протяжении десяти лет, был капитаном команды. В составе «Анжи» защитник становился бронзовым призером чемпионата России. На счету Гаджибекова 196 матчей за клуб в различных турнирах. И он являлся безусловным лидером по этому показателю в нынешнем составе и шестым в истории «Анжи» игроком по количеству проведенных игр.

«Анжи», желая сохранить Али, являющегося воспитанником дагестанского футбола и зарекомендовавшего себя как образцового профессионала, и ценя его многолетнюю преданность, предложил капитану новый контракт, составленный на основе финансовых реалий сегодняшнего дня, с которыми клуб вынужден считаться. Игрок с пониманием отнесся к необходимости пересмотра условий выступлений за клуб, но, рассмотрев их, принял решение покинуть «Анжи». Мы полностью понимаем и принимаем решение Али. Стороны пришли к решению расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

«От всего сердца благодарим Гаджибекова за все, что он сделал для клуба! Желаем, чтобы травмы обходили стороной и дальнейшая карьера была успешной! Двери «Анжи» всегда открыты для тебя, Али!» - говорится в официальном заявлении клуба.
Теги: Гаджибеков Анжи
Сегодня, 21:20
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8
(0)
№8 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 22:03) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Болельщик812
Продолжит карьеру в ИГИЛ.


чего несёшь то!!! голова на что
Регистрация: 12.08.2009
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:59) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Его ждет великий Клупп
Регистрация: 17.05.2015
№6 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 21:58) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
вот это я понимаю патриотизм и адекватное восприятие своего уровня.


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (3)
online

мягко стелят, да жёстко спать confused
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 21:49) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
На рынок его , арбузами торговать....))))
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:34) #
  • 0
  •  (4)

В партер...
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:28) #
  • -11
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Продолжит карьеру в ИГИЛ.
Регистрация: 13.08.2015
№1 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 21:25) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Где то сейчас плачет Денисов от счастья


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
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