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Тимощук не полетел на сбор "Зенита" в Дубай

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук не полетел в Дубай на первый сбор с сине-бело-голубыми. Тимощук вместе с главным тренером «Зенита-2» Владиславом Радимовым присутствует на хоккейном матче СКА с «Авангардом», который проходит в Санкт-Петербурге, сообщает «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что Тимощук принял предложение войти в тренерский штаб «Зенита» и отправится с командой на сбор в ОАЭ. Тимощук за свою карьеру дважды выступал за «Зенит»: с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 год. Под руководством нынешнего главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу 37-летний футболист играл в составе донецкого «Шахтёра».
Теги: Тимощук Зенит
Сегодня, 21:35
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(0)
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 22:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
Цитата: Visio
Не все дела в АТО уладил, не всех хероев в госпитале посетил

а этот футболист вас радовал..нельзя так..
Анатолий хороший футболист,и хотел его видеть в Спартаке в своё время..это была мечта..
не хохлы нам враги..мы враги сами себе..Опомнитесь,Люди!

Romella, ты что несешь ? Ты сейчас договоришься, что все англосаксы нам братья.....
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 22:16) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Не все дела в АТО уладил, не всех хероев в госпитале посетил

а этот футболист вас радовал..нельзя так..
Анатолий хороший футболист,и хотел его видеть в Спартаке в своё время..это была мечта..
не хохлы нам враги..мы враги сами себе..Опомнитесь,Люди!
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:00) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Не все дела в АТО уладил, не всех хероев в госпитале посетил
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 21:46) #
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  •  (4)

ипать бандеру хохла))
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 21:43) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Допинг контроль не прошел.....))))))
Регистрация: 3.12.2016
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