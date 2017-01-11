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Тимощук не полетел на сбор "Зенита" в Дубай
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук не полетел в Дубай на первый сбор с сине-бело-голубыми. Тимощук вместе с главным тренером «Зенита-2» Владиславом Радимовым присутствует на хоккейном матче СКА с «Авангардом», который проходит в Санкт-Петербурге, сообщает «Чемпионат».
Ранее появилась информация, что Тимощук принял предложение войти в тренерский штаб «Зенита» и отправится с командой на сбор в ОАЭ. Тимощук за свою карьеру дважды выступал за «Зенит»: с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 год. Под руководством нынешнего главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу 37-летний футболист играл в составе донецкого «Шахтёра».
Ранее появилась информация, что Тимощук принял предложение войти в тренерский штаб «Зенита» и отправится с командой на сбор в ОАЭ. Тимощук за свою карьеру дважды выступал за «Зенит»: с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 год. Под руководством нынешнего главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу 37-летний футболист играл в составе донецкого «Шахтёра».
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