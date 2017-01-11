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"Зенит" проведёт 6 контрольных матчей на первом сборе, одним из соперников станет "Айнтрахт"

В рамках первых «Газпром» — тренировочных сборов «Зенит» проведет шесть контрольных матчей, сообщает официальный сайт клуба.

Расписание:

14 января, 17:00 (здесь и далее — петербургское время)
«Айнтрахт» — «Зенит», Абу-Даби

16 января, 16:00
«Зенит» — «Чанчунь Ятай», Джебель-Али

17 января, 16:00
«Зенит» — «Сохар» (Оман), Джебель-Али

18 января, 16:00
«Зенит» — «Видеотон», Джебель-Али

19 января, 16:00
«Зенит» — «Локомотив» (Ташкент), Джебель-Али

20 января, 16:00
«Зенит» — «Локомотив» (Ташкент), Джебель-Али

«Зенит-ТВ» покажет все матчи в прямом эфире на официальном сайте и на YouTube.
Теги: Зенит Айнтрахт
Вчера, 23:24
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2
(0)
№2 Написал: скальп (Сегодня, 01:18) #
  • 0
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значит айнтрахнут зеню
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: dyadenka Москва (Вчера, 23:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Посмотрим с удовольствием! Соскучились!
Регистрация: 5.11.2010
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