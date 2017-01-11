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Данни: уже завтра после 7-8 месяцев буду вновь тренироваться вместе с командой!

Восстановившийся после травмы футболист "Зенита" Данни поделился ожиданиями от работы на сборе.

– Как себя чувствуете?
– Если вы про эмоции, то, конечно, очень рад. Уже завтра после 7-8 месяцев буду вновь тренироваться вместе с командой! Проходить с ней сборы.

– Соскучились по команде?
– Очень! Но сейчас уже надо думать о том, как буду выкладываться на сто процентов на занятиях вместе со всеми.

– Физически себя хорошо ощущаете?
– Да. Но знаете, одно дело, когда ты один работаешь, другое – в общей группе. Ведь если в одиночку наматываешь круги вокруг поля и даже работаешь с мячом, но тоже один – трудно сравнивать свое состояние с остальными. Вот и посмотрим, как теперь все будет на общих тренировках. Но мне кажется – все пройдет без проблем.
Теги: Данни Зенит
Вчера, 23:50
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12
(0)
№12 Написал: скальп (Сегодня, 01:17) #
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старая тарантайка
Регистрация: 24.12.2016
№11 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 01:05) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Молодец, вроде за зенит болеешь, а рассуждаешь как свинья.


Разве Вы ещё не опознали свинью под порядочным ником, это такой тренд у свинорылых
Регистрация: 5.11.2010
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:41) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Федя Погорелов
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Федя Погорелов
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Федя Погорелов
Не понимаю зачем его держат в нашем зените пичинене,человек уже старый и вряд ли сможет принести пользу,а зарплата 5 миллионов евро,хорошо устроился

Порядочно к людям относятся просто, а не вытирают ноги о легенд, как об Тихонова и Титова...

Камрад хватит страдать,ложись спать,я уж промолчу как в цска относятся к легендам,многие спились и остались на обочине жизни(жаль

Многие - это кто?

Ой тут вообще много имен,сам знаешь,недавний пример в лице Шустикова чего стоит,выгнали из команды,даже не помогли с похоронами,ужас какой

Дело-то плохое, но это неудачный пример. Он не легенда клуба ДАЛЕКО, вся инфа у тебя бомжара со слов его жены? Молодец, вроде за зенит болеешь, а рассуждаешь как свинья.
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 00:31) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Федя Погорелов
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Федя Погорелов
Не понимаю зачем его держат в нашем зените пичинене,человек уже старый и вряд ли сможет принести пользу,а зарплата 5 миллионов евро,хорошо устроился

Порядочно к людям относятся просто, а не вытирают ноги о легенд, как об Тихонова и Титова...

Камрад хватит страдать,ложись спать,я уж промолчу как в цска относятся к легендам,многие спились и остались на обочине жизни(жаль

Многие - это кто?

Ой тут вообще много имен,сам знаешь,недавний пример в лице Шустикова чего стоит,выгнали из команды,даже не помогли с похоронами,ужас какой


--------------------
Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:28) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Федя Погорелов
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Федя Погорелов
Не понимаю зачем его держат в нашем зените пичинене,человек уже старый и вряд ли сможет принести пользу,а зарплата 5 миллионов евро,хорошо устроился

Порядочно к людям относятся просто, а не вытирают ноги о легенд, как об Тихонова и Титова...

Камрад хватит страдать,ложись спать,я уж промолчу как в цска относятся к легендам,многие спились и остались на обочине жизни(жаль

Многие - это кто?
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 00:21) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Федя Погорелов
Не понимаю зачем его держат в нашем зените пичинене,человек уже старый и вряд ли сможет принести пользу,а зарплата 5 миллионов евро,хорошо устроился

Порядочно к людям относятся просто, а не вытирают ноги о легенд, как об Тихонова и Титова...

Камрад хватит страдать,ложись спать,я уж промолчу как в цска относятся к легендам,многие спились и остались на обочине жизни(жаль


--------------------
Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№6 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 00:19) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Ну в команде , всяко веселей . Норм. игрок !
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:18) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Федя Погорелов
Не понимаю зачем его держат в нашем зените пичинене,человек уже старый и вряд ли сможет принести пользу,а зарплата 5 миллионов евро,хорошо устроился

Порядочно к людям относятся просто, а не вытирают ноги о легенд, как об Тихонова и Титова...
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 00:13) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Не понимаю зачем его держат в нашем зените пичинене,человек уже старый и вряд ли сможет принести пользу,а зарплата 5 миллионов евро,хорошо устроился


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:01) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья, боец. Сломался при халке и вицеле, вернется другая команда с другим тренером...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: dyadenka Москва (Вчера, 23:56) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zurigorri
да все равно опять сломается через пару стыков,хрустальная нога

Ну если свиньи вновь не сломают, все будет нормально
Регистрация: 5.11.2010
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Вчера, 23:53) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
давай дорогой,вливайся!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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