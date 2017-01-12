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Футболист «Ростова» Саид Эзатолахи близок к переходу в «Гамбург»

Полузащитник «Ростова» Сеид Эззатоллахи может стать игроком «Гамбурга».

По данным иранского издания Varzesh3, стороны уже практически согласовали условия перехода.

Хавбеком также интересовался «Сток Сити». Однако футболист намерен перейти в клуб, в котором ранее проявили себя другие иранцы. На переговоры положительно повлиял бывший полузащитник «Гамбурга» Мехди Махдавикия.

Ранее сообщалось, что Эззатоллахи заключил новый долгосрочный контракт с «Ростовом».

Sports.ru
Теги: Ростов Гамбург
Сегодня, 16:05
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№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 16:09) #
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Болеет за:
«Ростов»
Ну поглядим , что получится . Только новый контракт подписал ! Хотя если останется , неплохо будет . Парниша с перспективой .
Регистрация: 23.09.2016
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