Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Бывший пресс-атташе «Шахтера»: Луис Адриано отбил одноклубнику полголовы

Бывший пресс-атташе «Шахтера» Руслан Мармазов в интервью «Спорт FM» прокомментировал ожидаемый переход в «Спартак» форварда «Милана» Луиса Адриано.

«В «Милане» у Адриано не получилось, но в итальянском клубе не было Луческу. Вот теперь мне будет интересно будет посмотреть на бразильца в «Спартаке» с Каррерой. Он очень фактурный и интересный футболист. Потенциал у форварда огромный. Адриано – быстрый, взрывной и никому не даст спуску.

Помню, как в «Шахтере» во время сборов в Швейцарии Адриано схлестнулся с нападающим Гладким. Саша, что-то сказал ему, секунды не прошло и Адриано ему отбил практически полголовы. Луческу всех наказал. Но когда речь идет о мужском коллективе, то такие вещи бывают. А Гладкий потом достаточно долго восстанавливал свои кондиции», - заявил Мармазов.
Теги: Шахтер Спартак Адриано
Сегодня, 16:16
Напечатать
10
(1)
№10 Написал: Веселый17 (Сегодня, 17:20) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: utekay
Дзюба ему наваляет полюбому

щеглов.... без тебя толстожопого не потянет...
Регистрация: 2.01.2017
№9 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 16:56) #
  • +2
  •  (4)

Пипец Глушакову...То-то я смотрю,что он качается?А тут вот что...


--------------------
Перерыв,не болею.
Регистрация: 24.11.2016
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:53) #
  • -6
  •  (8)

Цитата: utekay
Дзюба ему наваляет полюбому

Он после "наваляний" laughing с забинтованной головой в раздевалку Спартака проберётся и у Адриано лучше в отместку кошелёк стырит - общепризнанный мастер. laughing
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:49) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба ему наваляет полюбому


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:48) #
  • +3
  •  (15)
online
Болеет за:
ЦСКА
За спарптак играть голова не нужна...
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 16:46) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кирилл
Цитата: ЦитRUS
Батька,
Быдло-игроки как раз для быдло-болел!

Ну лучше уж пусть будет быдло, чем раздварасы в команде)

у вас и те и эти smile smile smile
Регистрация: 22.08.2007
№4 Написал: Кирилл (Сегодня, 16:40) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦитRUS
Батька,
Быдло-игроки как раз для быдло-болел!

Ну лучше уж пусть будет быдло, чем раздварасы в команде)
Регистрация: 22.07.2016
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:38) #
  • -2
  •  (14)

Цитата: ЦитRUS
Батька,

Быдло-игроки как раз для быдло-болел!

Ну, понятное дело!
Ты же ТАМ присутствовал и достоверно знаешь, что и как у Адриано с Гладким произошло. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 16:36) #
  • +2
  •  (22)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Батька,
Быдло-игроки как раз для быдло-болел!
Регистрация: 30.05.2015
№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:23) #
  • -1
  •  (15)

Хорош ... мужик !

Молло (баб) только не бей .. не стоит на геев руки поднимать !!!
Регистрация: 9.09.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.