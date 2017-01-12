Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:56
Луис Суарес: «Барселоне» нужно продлить контракт с Месси и не раздумывать о здравом смысле (1)
Луис Суарес: «Барселоне» нужно продлить контракт с Месси и не раздумывать о здравом смысле (1)
15:51
Дмитрий Селюк: Луису Адриано, который год не играет, дают зарплату, на которую можно полностью содержать "Томь" (6)
Дмитрий Селюк: Луису Адриано, который год не играет, дают зарплату, на которую можно полностью содержать "Томь" (6)
11:58
Владимир Дядюн: с Хави Грасией не общался, я по-испански не говорю, а он русский не осилил (1)
Владимир Дядюн: с Хави Грасией не общался, я по-испански не говорю, а он русский не осилил (1)
11:00
Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай (15)
Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай (15)
09:14
Роберт Евдокимов: надо всей страной упасть в ноги Игнашевичу и попросить его вернуться в сборную (39)
Роберт Евдокимов: надо всей страной упасть в ноги Игнашевичу и попросить его вернуться в сборную (39)
09:07
Егор Титов: очень обидно, что у нас не было карт-бланша, который сегодня есть у штаба Карреры (19)
Егор Титов: очень обидно, что у нас не было карт-бланша, который сегодня есть у штаба Карреры (19)
Бывший пресс-атташе «Шахтера»: Луис Адриано отбил одноклубнику полголовы
Бывший пресс-атташе «Шахтера» Руслан Мармазов в интервью «Спорт FM» прокомментировал ожидаемый переход в «Спартак» форварда «Милана» Луиса Адриано.
«В «Милане» у Адриано не получилось, но в итальянском клубе не было Луческу. Вот теперь мне будет интересно будет посмотреть на бразильца в «Спартаке» с Каррерой. Он очень фактурный и интересный футболист. Потенциал у форварда огромный. Адриано – быстрый, взрывной и никому не даст спуску.
Помню, как в «Шахтере» во время сборов в Швейцарии Адриано схлестнулся с нападающим Гладким. Саша, что-то сказал ему, секунды не прошло и Адриано ему отбил практически полголовы. Луческу всех наказал. Но когда речь идет о мужском коллективе, то такие вещи бывают. А Гладкий потом достаточно долго восстанавливал свои кондиции», - заявил Мармазов.
«В «Милане» у Адриано не получилось, но в итальянском клубе не было Луческу. Вот теперь мне будет интересно будет посмотреть на бразильца в «Спартаке» с Каррерой. Он очень фактурный и интересный футболист. Потенциал у форварда огромный. Адриано – быстрый, взрывной и никому не даст спуску.
Помню, как в «Шахтере» во время сборов в Швейцарии Адриано схлестнулся с нападающим Гладким. Саша, что-то сказал ему, секунды не прошло и Адриано ему отбил практически полголовы. Луческу всех наказал. Но когда речь идет о мужском коллективе, то такие вещи бывают. А Гладкий потом достаточно долго восстанавливал свои кондиции», - заявил Мармазов.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.