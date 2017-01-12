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Зам. гендиректора «Анжи»: желающие попасть в команду могут прибыть на сбор за свой счёт

Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев объяснил позицию клуба относительно потенциальных новичков. Сейчас на просмотре в команде находятся 16 футболистов.

– Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в «Анжи». Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на сбор команды. Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы, - приводит слова Исаева официальный сайт «Анжи».
Сегодня, 16:38
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№4 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 17:13) #
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в какую страну на сбор билеты покупать???
А автомат с собой можно взять? и приору опущенную???
Регистрация: 19.10.2011
№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 16:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Они что с улицы футболистов набирают?
Или ждут профессиональных игроков?
Уровень Анжи столь высок, что к ним должны пешком идти и за СВОЙ счет?
А кормить их будут (бесплатно)? Или скажут еду с собой привозить?

Без обид, но как-то это странно все выглядит.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:56) #
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И со своими мячами и воротами!
А а ещё лучше - со своим футбольным полем.laughing
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 16:44) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
с цирка это клуб начал, цирком и заканчивается.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
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