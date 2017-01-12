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Зам. гендиректора «Анжи»: желающие попасть в команду могут прибыть на сбор за свой счёт
Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев объяснил позицию клуба относительно потенциальных новичков. Сейчас на просмотре в команде находятся 16 футболистов.
– Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в «Анжи». Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на сбор команды. Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы, - приводит слова Исаева официальный сайт «Анжи».
– Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в «Анжи». Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на сбор команды. Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы, - приводит слова Исаева официальный сайт «Анжи».
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