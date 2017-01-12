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Бывший тренер Акинфеева Вячеслав Чанов будет работать в тульском «Арсенале»

Тренер вратарей молодёжной команды Вячеслав Чанов принял решение покинуть армейский клуб в связи с переходом в основную команду ФК «Арсенал» (Тула).

«ПФК ЦСКА благодарит Вячеслава Викторовича за годы, отданные красно-синим в основной команде и в молодёжной системе, и желает плодотворной работы в дальнейшем!» - говорится на официальном сайте ЦСКА.

Место Чанова в штабе молодёжной команды займёт тренер вратарей ДЮСШ ПФК ЦСКА Денис Капочкин.
Теги: Акинфеев Чанов ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 17:05
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№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 17:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нашел только "Капочкин Денис Игоревич" - вратарь 1986 года рождения.
Это не он, да?

Кто в курсе, кто такой ДК? И почему убрали Чанова, который еще с Акинфеевым работал?


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Регистрация: 10.03.2009
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